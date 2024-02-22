快訊／官方通報！　廣州瀝心沙大橋遭撞斷「2死1傷3失聯」





▲廣州一大橋遭船隻撞斷！傳多輛汽車落水失蹤。（圖／翻攝CCTV）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州萬公頃沙鎮瀝心沙大橋2月22日被船隻撞擊橋體斷裂，涉事船隻為一艘貨櫃船，空載從佛山南海開往廣州南沙。據廣州市海上搜救中心通報，截至上午10點00時，經初步調查，涉事故車輛4輛，電動摩托車1輛，其中2輛車落水，其他3輛落至船上。截至目前，2人獲救，2人死亡，1名船員輕微傷，3人失聯。

此前，報導稱，萬公頃沙鎮人大主席林建鋒表示，已疏散周邊居民，涉事船主已被控制。瀝心沙大橋是三民島居民出行主要通道，事發後橋樑已實施交通管制。島上民建村支書鐘偉洪透露，目前還有船渡供居民出遊。目前，事故原因和傷亡情況正在調查核實中。

2月22日05時30分左右，一艘貨櫃船空載從佛山南海開往廣州南沙途中，航經洪奇瀝水道時觸碰瀝心沙大橋橋墩，致瀝心沙大橋橋面斷裂，事故原因和傷亡情況正在調查核實。

現場有多輛汽車從橋上墜入河流中，目前傷亡不明。照片顯示，一大段橋面「消失」。另外，目前證實掉落車輛包括一輛巴士，損毀如廢鐵，裡面有一名司機，下落不明。

據《極目新聞》報導，廣州南沙區萬公頃沙鎮新安村一人透露，2月22日上午，他聽說瀝心沙大橋被撞斷，上午7時許他趕到附近，現場已經被封鎖，趕過去看，才發現有一輛貨車和公車掉到船裡面，船外面不知道還有沒有落水車輛。聽附近圍觀的其他人說事發在5點左右，發生巨響，「連窗戶都搖動了。」