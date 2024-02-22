廣州大橋遭撞斷「恐怖巨響」！巴士墜海司機失蹤　目擊者還原經過

記者鄭思楠／綜合報導

廣州萬頃沙鎮瀝心沙大橋2月22日5時30分左右，被船隻撞擊橋體斷裂，涉事船隻為一艘集裝箱船，空載從佛山南海開往廣州南沙。現場有多輛汽車從橋上墜入河流中，目前傷亡不明。照片顯示，一大段橋面「消失」。另外，目前證實掉落車輛包括一輛巴士，損毀如廢鐵，裡面有一名司機，下落不明。

▲廣州南沙瀝心沙大橋今晨被撞至斷裂。（圖／翻攝自微博）

萬頃沙鎮人大主席林建鋒表示，已疏散周邊居民，涉事船主已被控制。瀝心沙大橋是三民島居民出行主要通道，事發後橋樑已實行交通管製。島上民建村村支書鍾偉洪透露，目前還有船渡供居民出行。目前，事故原因和傷亡情況正在調查核實中。

據《南方+》消息，當地一巴士公司證實，「2024年2月22日，南沙巴士一車隊駕駛員梁金華，駕駛粵A08386D（自編號N17049）車，執行由南沙9路短線珠江街（珠江二路）站開往團結圍總站的營運任務，5時31分行駛至南沙區三民大橋（瀝心沙大橋）時，大橋受橋下船隻撞擊橋面斷裂，我車隨後掉落（公車上只有駕駛員一人），駕駛員無法聯繫。現場目前圍蔽，安管人員無法進入。」





▲巴士集團通報。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，廣州南沙區萬公頃沙鎮新安村一人透露，2月22日上午，他聽說瀝心沙大橋被撞斷，上午7時許他趕到附近，現場已經被封鎖，趕過去看，才發現有一輛貨車和公車掉到船裡面，船外面不知道還有沒有落水車輛。聽附近圍觀的其他人說事發在5點左右，發生巨響，「連窗戶都搖動了。」

交通運輸部廣州打撈局最新表示，已派出6名潛水員和打撈船到瀝心沙大橋救援。