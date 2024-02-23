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大陸 大陸焦點 特派現場

廣州大橋驚悚斷兩截！「5人高處墜亡」　中國公布事發原因

▲廣州大橋斷裂。（圖／翻攝自微博）

▲廣州大橋斷裂，釀5人身亡。（圖／翻攝自微博）

記者曾羿翔／綜合報導

廣東省廣州南沙瀝心沙大橋22日凌晨發生罕見事故，一艘貨櫃船撞擊橋面引發斷裂，橋上一輛機車與4輛汽車直接從高處墜落，目前已知造成5死3人受傷。據了解，事發原因是船員操作失當。

根據央視新聞報導，22日淩晨5時31分左右，佛山籍貨櫃船「良輝688」航經南沙洪奇瀝水道時，因船員操作失當，導致輪左舷船身觸碰瀝心沙大橋下行通航孔18#橋墩，隨後船頭再次觸碰下行通航孔19#橋墩，致使該通航孔上的橋面斷裂。

經過官方核實，共有4輛車和1輛機車從斷裂處墜落，其中1輛無載人中型巴士、1輛貨車以及1輛機車墜落到「良輝688」船艙內，2輛小貨車掉落水中。該起事故造成5人死亡（無載人中巴駕駛員1人、機車駕駛1人、落水小貨車3人），另有2人在醫院救治中，生命徵象穩定；肇事船舶一名船員輕微傷。

▲廣州大橋斷裂。（圖／翻攝自微博）

▲1輛無載人中型巴士從橋上掉落。（圖／翻攝自微博）

廣州海事局22日晚間也發布公告，受瀝心沙大橋維修作業影響，為保障轄區船舶水上交通安全，海事局將對洪奇瀝水道實施臨時水上交通管制，管制時間從22日20：00時開始，解除時間會另行通知。管制水域為洪奇瀝水道，瀝心沙大橋上下游各500米範圍內水域，除公務船舶、維修作業船舶外，其他船舶禁止航經管制水域，請提前選擇合適水域繞行。

▼橋面當場斷成兩截。（圖／翻攝自微博）

▲貨船撞擊廣州勵馨瀝心沙大橋，水警到場戒備。（圖／翻攝微博）

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