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社會 社會焦點 保障人權

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化伸港鄉昨(22日)晚間6時22分許傳出恐怖車禍，一對陳姓三姊弟(10歲、9歲、8歲)當時於建國路和美港公路三段路口走斑馬線穿越馬路，未料竟遭74歲的蕭姓男子駕駛休旅車高速撞飛，導致姊妹倆當場失去生命徵象、年紀最小的弟弟則是左腳扭傷；幸經送醫搶救後，姊妹已經恢復心跳，目前仍在持續救治中。詳細肇事原因尚待釐清。

▲伸港鄉3姊弟遭休旅車撞擊送醫急救。（圖／民眾提供，以下同）

▲三姊弟遭休旅車撞擊送醫急救，書包掉落一旁。（圖／民眾提供，下同）

警方初步調查，當時蕭姓男子駕駛休旅車沿建國路往南直行，而三姊弟則是走斑馬線向西穿越。監視器畫面拍下，當時三姊弟已經走到斑馬線後段，就快要穿過馬路時，突然就遭高速駛來的休旅車撞飛，畫面相當驚悚。

警消獲報趕抵現場時，發現10歲的姊姊與9歲的妹妹傷勢最重，2人當場就失去呼吸心跳，立即分送彰化基督教醫院及彰濱秀傳醫院搶救，幸姊妹倆均恢復心跳，但姊姊胸部挫傷、頭部有腦出血，目前轉往彰化秀傳醫院治療；妹妹恢復心跳後血壓仍然偏低，目前轉小兒加護病房插管持續救治；而8歲的弟弟傷勢較輕，僅左腳扭傷，現已出院返家。

▲伸港鄉3姊弟遭休旅車撞擊送醫急救。（圖／民眾提供）

▲伸港鄉3姊弟遭休旅車撞擊送醫急救。（圖／民眾提供，以下同）

彰化縣長王惠美昨夜收到消息後連忙前往醫院探視關心，第一時間先給予慰問金2萬元，並指派社會處、教育處等相關單位全力予以協助。社會處表示，本案為本縣中低收入戶家庭，社會處將持續追蹤關懷姊弟三人的醫療復原狀況及連結醫院等相關資源，提供適切服務。目前妹妹於彰基醫院加護病房插管治療中，姊姊於秀傳醫院治療中，弟弟已自彰濱秀傳出院返家。

▼縣長王惠美前往醫院關心受傷學童狀況。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲縣長王惠美前往醫院關心受傷學童狀況。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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