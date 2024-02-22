快訊／「6小時兄妹」補習班聘律師網路蒐證喊告：守護孩子的未來

▲國小兄妹每天都要練琴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美語補習班「以馬內利美語」近日分享一對國小兄妹的學習日程表，兄妹倆每天學習將近18小時，引發各界正反意見熱議。對此，補習班發出最新公告，要求媒體與網友還給孩子一個安心的成長空間，因此已委請律師並積極蒐集證據。

「以馬內利美語」22日下午5時許在粉專發出公告，針對媒體及網友表示，「本班在此懇請一併尊重父母教育權，並還給孩子一個安心的成長空間，勿恣意轉載學員個人資料，或為求聲量而予於不當評論，且應注意『兒童及少年福利與權益保障法』規定，避免因為網路、電子媒體曝光，影響兒少身心健康。即刻起（2024年2月22日下午5點15分起）如涉有不法情事，本班為維護父母及學員之合法權益，亦將積極蒐集證據，依法委請律師追究相關法律責任，讓我們一起守護孩子的未來！」

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此外，「以馬內利美語」將文章的回文功能關閉，此文發出兩小時獲得608讚、60次分享。

網友分享該文表示，「等等，孩子的影片不是他們自己分享的嗎」、「他們可以公開，但網友不能分享。呃，那幹嘛公開」、「一開始就是你自己分享的啊」、「還敢跟我談兒少身心健康」、「超好笑，你自己發到網路上，人家轉貼你的文章，然後你要告人家」、「最一開始公佈孩子個人資料和沒有打馬賽克的照片的，不就是他們自己嗎」、「小孩照片一開始沒馬，名字也是到半天多以後才馬，到底誰不注重兒少法了」。