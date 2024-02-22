　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

已開七成！2萬朵山櫻花染紅山頭　台中新社228櫻花戀登場

▲▼台中新社區公斤所種植的2萬朵山櫻花怒放，染紅山頭，民眾不妨利用228假期賞櫻。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼台中新社區公斤所種植的2萬朵山櫻花怒放，染紅山頭，民眾不妨利用228假期賞櫻。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

二二八假期何處去？台中市新社區公所20多年前遍植的2萬朵山櫻花，目前已開了7成，整個山頭全被染紅，美不勝收，是中部地區欣賞櫻花的絕佳去處，今年花期可持續到3月中，民眾不妨趁著228假期來一場櫻花秘戀。

新社區公所配合時節推出櫻花季活動，為賞花民眾推薦好玩、好拍、好吃的帶狀景點，包括興社街櫻花秘境、北天直轄院、櫻花木道、大南坡櫻花、櫻花鳥森林。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台中新社區公斤所種植的2萬朵山櫻花怒放，染紅山頭，民眾不妨利用228假期賞櫻。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

尤其是櫻花鳥森林，該園區種植2千多株的香水櫻、山櫻、吉野櫻，目前正值香水櫻盛開，遠觀有如一大片誘人垂涎的棉花糖，垂掛在半空中，如一片絢爛畫布，預計228假期會全數開放，迷人山景，值得一遊。

新社著名景點白冷圳，也有一段令人讚嘆的賞櫻秘境，那就是蜿蜒經過櫻花鳥森林園區，河圳兩旁密植的八重櫻，緋紅花怒放，立於河岸，彷彿置身日本「奈良的哲學之道」，遊客還可搭乘小火車，穿越櫻花隧道，格外浪漫。

▲▼台中新社區公斤所種植的2萬朵山櫻花怒放，染紅山頭，民眾不妨利用228假期賞櫻。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

如果想過夜賞夜櫻，座落在白冷圳旁的「合掌屋美宿」氣氛唯美，夜景迷離夢幻，宛如仙境，絕對首選。

新社人氣店家菇神景觀餐廳，曾入選米其林必比登推薦，餐廳對面的停車場，也種植一整排櫻花，常有遊客開車經過時被吸引下車，與花合影，同時品嘗美食，為旅程劃下美麗句點。

▲▼台中新社區公斤所種植的2萬朵山櫻花怒放，染紅山頭，民眾不妨利用228假期賞櫻。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

ET快訊
快訊／中華男籃打出拚戰精神！半場打完僅落後紐西蘭1分
夫妻紫竹寺拜拜求平安　返家遇死劫「1死1傷」成永別
快訊／「6小時兄妹」補習班喊告：守護孩子的未來
快訊／國民黨立院委員會佈局曝！
遭1.1萬伏特電擊！台電30歲男無呼吸心跳　驚悚爆閃瞬間曝
台積電讓熊本認識台灣食物！超市推薦這款泡麵　台網友激動
快訊／拿500萬幫郭台銘買連署書　周典論再押3個月

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為何不學日本做人行道圍欄？　他批台人「1性格」：太可恨

快訊／「6小時兄妹」補習班聘律師網路蒐證喊告：守護孩子的未來

元宵要來了！這天「補年頭運」上半年財運大爆發　6招旺財法一次看

年代旅遊團翻版！報名露營遭放鳥　露咖露營社負責人被控詐欺

元宵求財有撇步！補財庫「先止漏再求進」、拜財神避開2樣水果

獨／3歲童把1.5cm釋迦籽塞進鼻孔　媽慌了狂譙！醫曝2類孩最常做

已開七成！2萬朵山櫻花染紅山頭　台中新社228櫻花戀登場

明起連3波大降溫！「急凍10度」最冷時刻曝　北東溼答答

台灣世界展望會60週年！38.6萬國外兒童、15萬國內兒童受助

國小兄妹每天練琴3小時　他傻眼「練久會變周杰倫？」網曝背後原因

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

為何不學日本做人行道圍欄？　他批台人「1性格」：太可恨

快訊／「6小時兄妹」補習班聘律師網路蒐證喊告：守護孩子的未來

元宵要來了！這天「補年頭運」上半年財運大爆發　6招旺財法一次看

年代旅遊團翻版！報名露營遭放鳥　露咖露營社負責人被控詐欺

元宵求財有撇步！補財庫「先止漏再求進」、拜財神避開2樣水果

獨／3歲童把1.5cm釋迦籽塞進鼻孔　媽慌了狂譙！醫曝2類孩最常做

已開七成！2萬朵山櫻花染紅山頭　台中新社228櫻花戀登場

明起連3波大降溫！「急凍10度」最冷時刻曝　北東溼答答

台灣世界展望會60週年！38.6萬國外兒童、15萬國內兒童受助

國小兄妹每天練琴3小時　他傻眼「練久會變周杰倫？」網曝背後原因

陳玉珍提議授權金馬與對岸談　陸委會：觀光客到金馬陸方也沒回

林志玲日本餐廳被巧遇！「單手抱2歲兒」側臉超軟萌…母子罕同框

快訊／中華男籃打出拚戰精神！半場打完僅落後紐西蘭1分

樂天Kobo Plus訂閱制登台　每月199元暢讀150萬本電子書

為何不學日本做人行道圍欄？　他批台人「1性格」：太可恨

快訊／「6小時兄妹」補習班聘律師網路蒐證喊告：守護孩子的未來

元宵要來了！這天「補年頭運」上半年財運大爆發　6招旺財法一次看

夫妻內門紫竹寺拜拜求平安　騎車返家遇死劫...1死1傷成永別

年代旅遊團翻版！報名露營遭放鳥　露咖露營社負責人被控詐欺

陸方拒簽交接證明書　陸委會亮出文件：過去一直都有簽！

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

台少女赴日追愛男警　後人來台尋根

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

即／賞櫻團13人食物中毒　2業者遭勒令停業

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

草莓降價6成！零售價下殺每斤只要100元　農改場：三期花開產量增

元宵節「別玩小鳥」15禁忌一次看　3星座財運旺

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

228只放1天沒連假！1類人嘆：覺得無奈

00878噴漲賣掉？內行曝「當年1檔神級股票」現在破百

李多慧5年前金髮應援照曝！PTT驚「高配版小優」

更多熱門

相關新聞

大喊「好像袋鼠狗狗」牠身材驚呆

大喊「好像袋鼠狗狗」牠身材驚呆

這一定是阿嬤養的！網友蕾媽9日經過台中市新社區，在等紅綠燈的時候，聽見女兒突然大喊「長得好像袋鼠的狗狗」，她也順勢往方向看去，驚見一隻壯狗狗「胸口炸裂」，坐在家門口曬太陽，她也手刀將結實的身材拍下來。

台中叢林秘境、高聳植物包圍小道走廊

台中叢林秘境、高聳植物包圍小道走廊

特搜台中賞櫻祕境！飄櫻花雨好浪漫

特搜台中賞櫻祕境！飄櫻花雨好浪漫

新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海

新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海

國慶禮賓服裝「2大特色」被狂轟！網戰翻

國慶禮賓服裝「2大特色」被狂轟！網戰翻

關鍵字：

台中新社山櫻花櫻花戀櫻花鳥森林

讀者迴響

熱門新聞

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

台南3女7男大風吹群交趴　淫媒情侶檔遭判刑

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

海洋館潛水員沉水底亡！遊客隔玻璃盯看10分鐘：以為假人

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！巴士等多車落水

更多

最夯影音

更多
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面