已開七成！2萬朵山櫻花染紅山頭　台中新社228櫻花戀登場

▲▼台中新社區公斤所種植的2萬朵山櫻花怒放，染紅山頭，民眾不妨利用228假期賞櫻。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

二二八假期何處去？台中市新社區公所20多年前遍植的2萬朵山櫻花，目前已開了7成，整個山頭全被染紅，美不勝收，是中部地區欣賞櫻花的絕佳去處，今年花期可持續到3月中，民眾不妨趁著228假期來一場櫻花秘戀。

新社區公所配合時節推出櫻花季活動，為賞花民眾推薦好玩、好拍、好吃的帶狀景點，包括興社街櫻花秘境、北天直轄院、櫻花木道、大南坡櫻花、櫻花鳥森林。

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尤其是櫻花鳥森林，該園區種植2千多株的香水櫻、山櫻、吉野櫻，目前正值香水櫻盛開，遠觀有如一大片誘人垂涎的棉花糖，垂掛在半空中，如一片絢爛畫布，預計228假期會全數開放，迷人山景，值得一遊。

新社著名景點白冷圳，也有一段令人讚嘆的賞櫻秘境，那就是蜿蜒經過櫻花鳥森林園區，河圳兩旁密植的八重櫻，緋紅花怒放，立於河岸，彷彿置身日本「奈良的哲學之道」，遊客還可搭乘小火車，穿越櫻花隧道，格外浪漫。

如果想過夜賞夜櫻，座落在白冷圳旁的「合掌屋美宿」氣氛唯美，夜景迷離夢幻，宛如仙境，絕對首選。

新社人氣店家菇神景觀餐廳，曾入選米其林必比登推薦，餐廳對面的停車場，也種植一整排櫻花，常有遊客開車經過時被吸引下車，與花合影，同時品嘗美食，為旅程劃下美麗句點。