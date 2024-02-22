海港餐廳被點名進貨致癌辣椒粉　漢來聲明：全台7家分店均未使用

▲漢來美食聲明全台7家自助餐廳均未進貨致癌辣椒粉。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

「蘇丹紅」致癌辣椒粉風暴持續延燒，昨日（21）台中市食安處查出3家食品製造業者、7家經銷販售商及3家下游食品業者，名單中包含漢來海港自助餐廳，不過漢來美食喊冤，全台7家自助餐廳均未進貨，而是漢來軒少量購買，而且已全數退貨。

台中市昨天發布新聞稿提到，食安處接獲雲林縣衛生局通報，向濟生公司購入該批問題辣椒粉的台中業者，尚有津華食品公司。經現場查核，該公司購入辣椒粉約36公斤，未售出約15.3公斤，已下架停售，出售名單有「漢來海港餐廳-台中」、「三元商行」及「五鮮級鍋物專賣」，均已下架停用，並由津華公司回收約6.6公斤，後續將持續更新回收情形。

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不過漢來美食喊冤澄清，旗下漢來海港自助餐廳並沒有進貨使用該品牌辣椒粉，而是同集團旗下漢來軒台中單一分店少量購買，數量不到1公斤，均已下架停用並退貨。漢來美食強調，餐廳所採購之的食材原料皆會要求供應商提供相關合格檢驗證明，即刻也會清查所有香料與食材的安全性，以維護並保障消費者飲食安全與健康。也希望主管機關能盡到把關的責任，避免店家再次受到傷害。

漢來美食集團聲明稿全文如下：

針對昨（21）日台中市主管機關所發出新聞稿，指出本公司旗下連鎖餐廳使用不合格的辣椒粉，本公司鄭重澄清，該品牌餐廳（漢來海港自助餐廳）並未進用此品牌辣椒粉，請消費者安心食用。

本公司向來重視食品安全，餐廳所採購之的食材原料皆會要求供應商提供相關合格檢驗證明，即刻也會清查所有香料與食材的安全性，以維護並保障消費者飲食安全與健康。很遺憾此事件造成國人疑慮與不安，也希望主管機關能盡到把關的責任，避免店家再次受到傷害。