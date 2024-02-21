快訊／蝦味先檢出蘇丹紅！裕榮食品4點聲明致歉：3月底前可退換貨

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

出產知名零食蝦味先的「裕榮食品公司」，先前向雲林濟生公司購入8公斤辣椒粉，並製成逾3萬包蝦味先香辣口味販售，未料，該批原物料被檢出含有致癌物蘇丹紅。對此，裕榮食品公司今(21日)正式提出4點聲明回應，除了向消費者致歉外，對於消費者所受損害，即日起至3月31日可進行退換貨。裕榮食品也強調，在此事件，他們也是受害者，目前一切遵照衛生單位指示配合調查。

▲裕榮食品出產的蝦味先香辣口味，有部分批號原料含致癌物蘇丹紅。（圖／記者陳宏瑞攝）

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▲裕榮食品今日針對爭議對外正式回應。（圖／記者陳宏瑞攝）

裕榮食品公司黃姓董事長秘書指出，針對裕榮食品原料商濟生股份有限公司斗六廠出品的辣椒粉，經雲林縣衛生局檢驗出含有蘇丹紅色素3號，裕榮食品有4點聲明。

一、本公司製造商品時，對於原料供應商均嚴格把關，進貨來源皆有符合法規標準之衛生檢驗之報告文件，一切程序按照食品衛生相關法令之要求，然因原料供應商之疏失而致生此事，對於消費者及社會大眾所產生之不安及疑慮，在此致上萬分歉意。

二、 本公司使用該成分製造之商品為「蝦味先-香辣口味」（規格60/80/115/300 克，包含「組合包」 及「綜合包」，批號有效期限(2024.9.8 至 2024.10.2），於接獲高雄市衛生局通知後，本公司立即成立調查小組，並執行品管單位批料追溯及通路商下架回收作業，就該批有問題之商品目前尚在進行回收作業當中。

三、 倘若消費者已購買該批有疑慮之商品（有效日期為 2024.9.8-2024.10.2），可憑發票(2024.1.08-2024.2.21)向通路商申請退換貨，對於消費者所受之損害，本公司亦會負起相對責任，於即日起消費者可進行退換貨至3月31日。也強調這次受到影響的產品只有「蝦味先－香辣口味」，其他產品消費者可以安心享用。

四、 很遺憾此事件打擊社會大眾對於食安之信賴，由於本公司在這次事件中也是受害者，會再加強對供應商及產地的慎選，以維護食品安全的責任。目前一切遵照衛生單位的指示配行調查，將這起事件的傷害降到最低，共同維護食品安全的責任。

▲經典零食「蝦味先香辣口味」部分批號含致癌物蘇丹紅。（圖／記者許宥孺攝）

▲有問題批號目前開放退換貨。（圖／記者許宥孺翻攝）

雲林縣濟生公司斗六廠流入「裕榮食品股份有限公司」的不合格原料共8公斤，已於今年1月至2月初製成「蝦味先香辣口味」(規格60/80/115/300克，批號有效期限2024.9.8至2024.10.2)產品共3萬1208.65公斤。