快訊／雲林下架4956包蘇丹紅蝦味先！曝同批產品效期　買到的人快退

▲蘇丹紅辣椒粉製成「蝦味先香辣口味」，雲林衛生局緊急下架4956包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、趙蔡州／雲林報導

雲林濟生公司斗六廠製作的辣椒粉被驗出有蘇丹紅色素3號，其中有8公斤流入高雄市裕榮食品公司，被製成3萬公斤經典零食「蝦味先香辣口味」出售。雲林縣衛生局表示，目前已針對縣內2間蝦味先下游經銷商稽查，下架「蝦味先香辣口味」計4956包，未來會持續監督回收、退回作業，維護縣民食品安全。

雲林縣衛生局表示，針對濟生公司斗六廠製售含蘇丹紅辣椒粉，經濟生提供之下游名單，發現有8公斤辣椒粉流入高雄市裕榮食品公司，19日函文通知高雄衛生局後，經高雄衛生局調查，發現裕榮食品已經使用有問題的辣椒粉製售「蝦味先香辣口味」，產品規格分成60／80／115／300克，有效期限為2024.9.8至2024.10.2。

高雄衛生局21日亦透過電子郵件告知，雲林縣有2間蝦味先下游經銷商。雲林衛生局第一時間派人前往2間經銷商進行稽查，並下架「蝦味先香辣口味」總計4956包，將持續進行販售通路稽查及監督經銷商回收、退回作業，以維護縣民食品安全。

衛生局提醒，消費者倘購買有效日期為「2024.9.8至2024.10.2」的「蝦味先香辣口味」，請立即停止食用，並攜帶發票及產品向原購買商提出退貨，即日起消費者可進行退換貨至3月31日，如果對於相關食品衛生安全議題有疑義，也可撥打雲林衛生局食品衛生科專線05-5339730洽詢。