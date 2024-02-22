9旬翁網路認貌美乾女兒　「被灌迷湯」痛失250萬！報警逮車手

記者黃宥寧／台北報導

發動親情攻勢詐財！士林警分局接獲92歲老翁報案指出，與網路相差56歲的年輕貌美女生結識，對方以女兒、父親相稱還噓寒問暖，最後聽信「女兒」投資股票，陸續匯250萬後，又被討300萬，覺得怪怪的，所幸芝山岩派出所確認此為詐團慣用伎倆後，隨即派遣人員部署，成功逮捕詐團車手扮的「假女兒」。

▲士林分局芝山岩派出所所長蔡育憲逮詐團成員。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方指出，老翁誤信臉書上假投資廣告，進而加入詐團創立的投資助理好友，詐團為取信他，冒用網路上蒐集而得年輕貌美女性照片，並主動與老翁以女兒、父親相稱，早晚噓寒問暖，使老翁誤以為「假女兒」可以帶領他投資股票高獲利。

▲ 詐團「假女兒」騙光9旬老翁積蓄。（圖／記者黃宥寧翻攝）

豈料，詐團見時機成熟，陸續誆騙老翁250萬元財產，後續又巧立名目要老翁交付現金300萬元以免違規等，企圖持續誆騙，芝山岩派出所並與老翁聯手演戲，與對方約定交款地點周遭埋伏，待老翁交款完成後，由所長蔡育憲上前逮捕犯嫌。

對此，士林警分局呼籲，假投資真詐騙為詐騙集團慣用伎倆，任何保證帶單、高獲利者均為詐騙行為，切勿輕信。士林警將持續貫徹「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」之打詐國家隊四大面向，守護民眾財產安全。