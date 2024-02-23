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社會 社會焦點 保障人權

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫　家屬心疼整夜沒睡

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化伸港鄉昨(22日)晚間發生恐怖車禍！陳姓3姊弟(10歲、9歲、8歲)昨放學走路回家，在過馬路時，卻在斑馬線上遭到74歲蕭姓男子駕駛休旅車從後方高速撞飛，其中2姊妹當場失去生命跡象，緊急搶救後恢復心跳，但狀況不樂觀。據悉，3姊弟平時都由伯父接回家，但伯父昨晚因眼睛開刀無法接送，沒想到竟會發生意外。

▲▼彰化伸港三姊弟放學回家過馬路遭休旅車撞飛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化伸港三姊弟放學回家過馬路遭休旅車撞飛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起案件發生在昨天晚間6時22分，蕭男開車沿建國路往南直行，而3姊弟走在斑馬線場向西穿越，但就當快要穿過馬路時，突然就被蕭男開車高速撞飛。警消到場時，2姊妹已失去生命跡象，雖經緊急送醫後恢復心跳，但情況並不樂觀，姊姊部分因腦傷嚴重，昏迷指數僅3。

據了解，3姊弟家境狀況不佳，是中低收入戶家庭，因父母離異，因此平時都由曾祖父、阿公、伯父、叔叔及姑婆等照顧，而讀書放學都是由伯父接送，但伯父昨晚因眼睛開刀無法接送小孩，3姊弟才自行走路回家，沒想到就發生意外。

▲▼彰化伸港三姊弟放學回家過馬路遭休旅車撞飛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲三姊弟父母離異，平時由都伯父代為接送上下課，生活起居也由阿公等親屬代為照顧。（圖／記者唐詠絮翻攝）

家屬透露，3姊弟家中的經濟都由阿公跟姑婆在支撐，3人平時相當獨立，儘管生活困苦，但都會將自己的瑣事打理好，不讓大人擔心，但沒想到昨晚走路回家，竟因此發生意外，「真的很難過，昨晚整晚沒睡」。目前家屬都已趕到醫院，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

 ▲▼彰化伸港三姊弟放學回家過馬路遭休旅車撞飛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲三姊弟堂伯心疼表示，「真的很難過，昨晚整晚沒睡」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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