遠遠就看到車燈！姊拉著2弟妹跑仍遭撞噴　8歲弟驚喊：還是來不及

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化伸港鄉昨(22日)晚間發生恐怖車禍！陳姓3姊弟(10歲、9歲、8歲)昨放學走路回家，卻在斑馬線上遭到74歲蕭姓男子駕駛休旅車從後方高速撞飛，其中2姊妹命危送醫，目前仍在醫院搶救當中。據弟弟透露，當時遠遠就看到車燈，大姊見狀立刻拉著2個弟妹奔跑，但仍來不及。





▲伸港三姊弟過馬路遭撞，弟弟今驚恐還原事發經過。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起案件發生在昨天上午6時22分，蕭男開車沿建國路往南直行，而3姊弟走在斑馬線場向西穿越，但就當快要穿過馬路時，突然就被蕭男開車高速撞飛。警消到場時，2姊妹已失去生命跡象，雖經緊急送醫後恢復心跳，但情況並不樂觀。

▲▼3姊弟家境不佳，平時都由阿公、伯父等親屬代為照顧。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據家屬透露，3姊弟家境不佳，因父母離異，平時有阿公、叔叔、伯父等親屬代為照顧，平常放學都由伯父接送，但昨晚伯父眼睛開刀無法接送，就由3姊弟自行走路回家，沒想到就發生意外。

事發後，僅腳部扭傷的弟弟仍心有餘悸，他還原事發經過表示，當時他遠遠就看到車燈，「本來離超遠的」，後來大姊就趕快拉著2個弟妹的手跑，但沒想到快到時就被撞到，「趕快跑還是來不及」，2個姊姊後來就躺在遠遠的地方。

據院方表示，目前10歲的姊姊因腦傷嚴重，昏迷指數僅3，目前正在彰化秀傳醫院小兒加護病房支持性療法，稍早也已向學校及家屬說明預後不佳。至於詳細的肇事原因仍待進一步調查釐清。