超商店員沉迷線上賭博侵吞17萬　店長調閱監視畫面揪犯行

▲于姓男子於去年7月利用擔任超商店員機會，先後2次利用假儲值與侵吞現金方式侵佔17萬餘元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

擔任超商店員的桃園市于姓男子沉迷線上博弈，因短缺現金投注，竟以假儲值取得4萬元得以繼續在線上博弈；于男更於同日將早班同事交接2萬元零用金與上班期間收去顧客消費7萬餘元，共計9萬7647元侵佔，隔日店長清點帳務時察覺短少，調閱監視畫面驚見于男犯行；桃園地檢署偵結，依違法製作財產權紀錄取得他人之物罪嫌起訴。

檢警調查，24歲的于男於去年7月間在桃園市楊梅區某超商擔任店員工作，因沉迷於現場博弈網站，7月21日晚間6時許，透過博弈網站取得2筆儲值賭資，每筆2萬元、共計4萬元，利用超商內多功能事務機列印儲值憑證，再透過超商內電腦設備掃描條碼，並於電腦內輸入已收取現金達成代收服務，再繼續於線上博弈網站繼續賭博。

同日晚間11時許，于男將當天早班同事交接之2萬元零用金及上班期間顧客消費收取之現金7萬餘元，共計9萬7647元占為己有，並將該筆錢藏放於超商辦公室某暗處，於隔日清晨2時許下班後又返回超商取走該筆款項；隔日上午，超商店長結帳時察覺短少大筆現金，經調閱監視畫面驚見于男犯行，總計短少約17萬7647元，向楊梅警方報案提告。

桃園地檢署複訊時，于男坦承犯行不諱，被害店長指證歷歷，警方則提供超商監視畫面截圖等照片佐證，檢方偵結依違法製作財產權紀錄取得他人之物罪嫌將于男提起公訴。