南投香菇寮鍋爐氣爆！移工遭「高溫蒸氣」噴全身慘死　老闆判6月

▲國姓鄉香菇寮111年8月發生高壓殺菌鍋爐氣爆案。（資料照／南投縣消防局提供）

文／中央社

統園生技公司聘僱越南籍武姓失聯移工在香菇寮工作並操作殺菌蒸氣鍋，不料蒸氣鍋超壓爆裂噴出高溫蒸氣造成武男全身燒燙傷死亡，莊姓負責人遭判刑6月，緩刑2年。全案可上訴。

位於國姓鄉的統園生物科技有限公司民國111年8月11日發生香菇寮鍋爐氣爆造成4人受傷，其中1人最後傷重死亡，南投地方檢察署去年依過失致死罪嫌起訴統園生技公司及莊姓代表人，南投地方法院近日判處統園公司應執行罰金新台幣8萬元、莊姓代表人有期徒刑6月，可易科罰金，以1000元折算1天，緩刑2年。

根據南投地方檢察署起訴書，統園公司曾聘僱越南籍失聯移工遭罰15萬元，111年6月又聘僱行蹤不明、已廢止居留許可的越南籍武姓男子及武男母親阮女，武男負責裝填菇料、操作屬危險性設備的殺菌蒸氣鍋，公司卻未依鍋爐及壓力容器安全規則，指派具資格操作人員及專業主管，而由莊姓代表人指示武男逕行操作設備。

武男111年8月11日將香菇等物料搬進殺菌蒸氣鍋後開啟運轉，接著在蒸氣鍋附近打掃環境，不料蒸氣鍋超壓，安全閥又失效，導致蒸氣鍋本體因高壓破裂，而使高壓、高溫蒸氣外洩噴出，在蒸氣鍋前的武男閃避不及遭高溫蒸氣噴灑全身，同年8月13日傷重不治死亡。

判決書指出，莊姓被告身為公司負責人，非法容留外國人工作影響國民就業機會，也未注意賦予勞工安全就業環境，造成被害人武男死亡，考量犯後坦承犯行，並與被害人家屬達成和解且給付賠償，統園公司依職業安全衛生法、就業服務法各科罰金5萬元，應執行8萬元，莊姓負責人則依過失致人於死罪判刑6月。