南投員警休假上山打獵遭射殺！兇手抓到了　竟是同行友人

▲南投一名員警休假上山打獵，結果遭到射殺，竟是同伴誤觸。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者高堂堯、柯振中／南投報導

南投埔里分局長壽派出所的謝姓員警，18日與范姓表哥、詹姓兄弟等人上山打獵，沒想到背部中彈身亡。警方經過進一步調查，20日晚間終於突破心防，確認是詹姓哥哥不小心擊發，才導致憾事發生，目前全案仍在調查當中。

謝姓員警18日與范姓表哥、詹姓兄弟相約，到國姓鄉乾溝村的山區打獵，沒想到過程中遭到槍擊，導致身受重傷，謝男因此不幸身亡。

不過，在偵訊的過程中，范姓表哥的說詞反覆，檢警對此感到懷疑，於是持續追查，並且將人帶到現場模擬案發經過。范男眼見無法再瞞下去，最終將全案的經過說了出來。

▲▼南投一名員警休假上山打獵遭開槍射殺，兇手抓到了。（圖／記者高堂堯翻攝）



原來，當時一行人進入山區，詹姓哥哥卻在過程中跌倒，不小心導致獵槍走火擊發，擊中了走在前方的謝男。

▼南投員警山上遭射殺，兇手是同行友人。（圖／民眾提供）



▲南投員警山上遭射殺，兇手是同行友人。（圖／民眾提供）



由於謝男失去生命跡象，3人害怕事蹟敗露，所以才串供、打算逃避刑責，並且將凶槍委託給其他友人，拿到台中藏起來。目前獵槍已經找到，3人也全部落網，全案仍在詳細調查當中。