雲嘉南分署多元就業方案提案說明會　協助民間團體地方營造

▲勞動力發展署雲嘉南分署於今年規劃4場提案說明說會，推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，共同創造在地就業機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部為促進失業者就業，與在地民間團體合作，推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，共同創造在地就業機會，為讓有興趣參與2025年度多元方案的民間團體，瞭解方案內容、審查原則、補助項目與執行規範等，勞動力發展署雲嘉南分署於今年規劃4場提案說明說會。

提案說明說會分別在3月19日(二)嘉義場、3月20日(三)雲林場、3月21日(四)臺南場、3月22日(五)臺南場舉辦，歡迎有意願提案的民間團體踴躍報名參加。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署推動多元培力計畫至今10餘年，創造近萬個在地就業，長期陪伴在地團體發展及茁壯，其中轄區內就有多個多元單位，包括阿里山秘境之稱的茶山部落、交趾陶發源地的板頭社區、雲林縣古坑鄉華南社區發展協會與雲林縣口湖鄉金湖休閒農業發展協會，都分別獲得近年來農業部超夯的金牌農村第1、2屆金銀銅牌獎，這些皆為成功營造地方創生的案例。

此外，為協助在地民間團體更加了解多元就業方案的執行要領，雲嘉南分署除舉辦提案說明會外，更規劃一系列計畫撰寫營課程，預計在4月將針對多元方案計畫撰寫方式說明，辦理計畫撰寫營，6月則會邀請專家學者就提案計畫書，給予提案單位一對一的計畫撰寫，提高計畫申請的內容可行性。

2025年度提案說明會自即日受理報名至2024年3月11日止，歡迎有意願瞭解多元就業方案的民間團體踴躍報名，相關報名資訊請逕上「雲嘉南分署」網站「業務專區」（https://yct168.wda.gov.tw/）查閱，或撥打06-6985945轉分機1499洽詢。