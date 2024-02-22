歐洲「祖師爺級」遙感衛星墜地球　進入大氣層在太平洋焚毀

▲歐洲遙感衛星ERS-2在1995年發射前，曾放在無塵室。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

歐洲一顆曾於將近30年前發射升空、為全球太空研究成果開天闢地的祖師級遙感衛星「ERS-2」，已於台灣時間今（22）日凌晨1時重返地球、墜入地球大氣層，墜落位置在夏威夷與阿拉斯加之間北太平洋的上空，象徵著該顆重達2.3噸遙感衛星太空生活的終結。

根據BBC，歐洲太空總署（ESA）證實，透過雷達追蹤衛星下落後，確定該顆重達2.3噸的遙感衛星ERS-2已經於格林威治標準時間下午5時17分（台灣時間凌晨1時17分）重返地球大氣層並焚毀，在夏威夷與阿拉斯加之間的北太平洋墜落，位於加州以西2000公里處，目前尚未出現因衛星墜落而導致的任何生命財產損失。

遙感衛星ERS-2堪稱是「歐洲地球觀測鼻祖」，是歐洲太空總署於1995年4月21日發射升空，為當年在技術上最為頂尖且複雜的地球觀測太空飛行器，以新穎的方式研究地球大氣層、陸地、海洋，包括提供地球陸地表面、海洋表面溫度、臭氧層、極地冰層等數據，並追蹤冰原運動、感知測量地震期間的地面彎曲。

報導指出，遙感衛星ERS-2重返地球其實是在預料之中。據悉，當ERS-2停止運作後，它的運行軌道被命令從地球上空780公里處降低至570公里的高度，隨後控制人員對衛星進行「鈍化」（passivated），針對儲罐進行清空、將電池系統完全放電。