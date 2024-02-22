　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲「祖師爺級」遙感衛星墜地球　進入大氣層在太平洋焚毀

▲▼歐洲遙感衛星ERS-2在1995年發射前，曾放在無塵室。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲遙感衛星ERS-2在1995年發射前，曾放在無塵室。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

歐洲一顆曾於將近30年前發射升空、為全球太空研究成果開天闢地的祖師級遙感衛星「ERS-2」，已於台灣時間今（22）日凌晨1時重返地球、墜入地球大氣層，墜落位置在夏威夷與阿拉斯加之間北太平洋的上空，象徵著該顆重達2.3噸遙感衛星太空生活的終結。

根據BBC，歐洲太空總署（ESA）證實，透過雷達追蹤衛星下落後，確定該顆重達2.3噸的遙感衛星ERS-2已經於格林威治標準時間下午5時17分（台灣時間凌晨1時17分）重返地球大氣層並焚毀，在夏威夷與阿拉斯加之間的北太平洋墜落，位於加州以西2000公里處，目前尚未出現因衛星墜落而導致的任何生命財產損失。

遙感衛星ERS-2堪稱是「歐洲地球觀測鼻祖」，是歐洲太空總署於1995年4月21日發射升空，為當年在技術上最為頂尖且複雜的地球觀測太空飛行器，以新穎的方式研究地球大氣層、陸地、海洋，包括提供地球陸地表面、海洋表面溫度、臭氧層、極地冰層等數據，並追蹤冰原運動、感知測量地震期間的地面彎曲。

報導指出，遙感衛星ERS-2重返地球其實是在預料之中。據悉，當ERS-2停止運作後，它的運行軌道被命令從地球上空780公里處降低至570公里的高度，隨後控制人員對衛星進行「鈍化」（passivated），針對儲罐進行清空、將電池系統完全放電。

ET快訊
快訊／外貌羞辱爭議延燒！　賴清德下通令了
裸身收驚遭猥褻　少女哭訴自責：我髒了
曼谷Big C看板「台灣人貼爆」！　全場點頭笑：很愛去
鋒面抵達！溫度大降8度　下周連凍5天
00878噴漲賣掉？內行曝「當年1檔神級股」：現在破百
桃園機場內「這3站進出免費」！　一票都不知
台南夫妻出遊！後座妻被輾死　奪命瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲「祖師爺級」遙感衛星墜地球　進入大氣層在太平洋焚毀

麻疹爆發！　WHO警告：全球逾半數國家「疫情風險高」

委內瑞拉金礦坍塌30死100多人失蹤　活埋畫面曝光

台灣晶片廠脫鉤中國　轉赴日本發展趨勢增加

荷蘭罕見重大工安意外！　修建中大橋「纜繩斷裂」倒塌釀2死

「贏在起跑點」卻走不下去！美名校生墜軌亡　7年前哥哥也輕生

越南校花檢察官性愛片外流　失婚丟工作！長官逼辭職理由曝光

男狂流鼻血嘴唇莫名腫起來　醫從他鼻子「吸出150隻活蟲」超震撼

美國7歲女童海邊挖沙「沙坑坍塌」活埋亡　心碎畫面曝光

南韓近萬名醫師罷工！癌末病患「手術遭延期」等死　抗議恐持續1年

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

歐洲「祖師爺級」遙感衛星墜地球　進入大氣層在太平洋焚毀

麻疹爆發！　WHO警告：全球逾半數國家「疫情風險高」

委內瑞拉金礦坍塌30死100多人失蹤　活埋畫面曝光

台灣晶片廠脫鉤中國　轉赴日本發展趨勢增加

荷蘭罕見重大工安意外！　修建中大橋「纜繩斷裂」倒塌釀2死

「贏在起跑點」卻走不下去！美名校生墜軌亡　7年前哥哥也輕生

越南校花檢察官性愛片外流　失婚丟工作！長官逼辭職理由曝光

男狂流鼻血嘴唇莫名腫起來　醫從他鼻子「吸出150隻活蟲」超震撼

美國7歲女童海邊挖沙「沙坑坍塌」活埋亡　心碎畫面曝光

南韓近萬名醫師罷工！癌末病患「手術遭延期」等死　抗議恐持續1年

花20元抽股票值得嗎？幸運兒爽賺30萬　他曝「2個月中1次」秘訣

裕隆新春團拜　嚴陳莉蓮：今年重頭戲為n7電動車

甜茶、Zendaya雙胞胎款太可愛！　13萬網友讚翻「怎麼沒約奧斯汀」　

嘉義市限量「寶寶龍」提燈　2／21－2／23連續三天發送 　

永康「747科技精準執法地圖3.0」　注意18處危險地點

外貌羞辱爭議延燒！　賴清德通令各縣市黨部：避免歧視言論

24人女團創K-POP首例！光宣布成員「就花2年」　首舞台5月登場

「從小就近視」眼疾風險增！　每周「做到2件事」近視率減半

藍委要管碧玲為翻船案下台　綠黨團批負面示範：別用政治力影響辦案

等到了！超商咖啡「買2送2」爽喝　限時3天快買

貪吃歐告拜地基主堅守供桌！　眼神緊盯雞腿：我排第1個喔

國際熱門新聞

飛機沒「第4、13、14、17排座位」原因曝

情侶「大頭貼機內」吞吐　路人扯布簾全曝光

這款「監視器」爆安全漏洞　陌生人家中畫面隨便看

辦公室淪砲房　男女「前後衝刺」超嗨

騎電動滑板車闖紅燈！日女被大巴撞死

校花檢察官爆性愛片　長官逼辭職下場淒涼

韓國醫院之亂數千醫師集體請辭！一文看始末

公園長椅活春宮！　小情侶疊坐激戰

輝達盤後股價大漲　黃仁勳：AI觸及臨界點

市場靜待輝達財報　美股互有漲跌

路透社：伊朗提供俄羅斯400枚飛彈

外媒：中製商品繞道墨西哥輸入美國

新加坡被擠爆！　陸客還沒玩就「破產」

30歲女狂喝減重咖啡　昏倒送醫才知要洗腎

更多熱門

相關新聞

贏在起跑點卻走不下去　名校生墜軌亡

贏在起跑點卻走不下去　名校生墜軌亡

美國長春藤名校普林斯頓大學（Princeton University）大一新生詹姆斯（James Li）被火車撞上身亡，據信是選擇輕生，而其兄長7年前也以相似方式自殺離世。此外，詹姆斯也是該校創意寫作教授、知名華裔美籍作家李翊雲（Yiyun Li）的小兒子。

男嘴唇莫名腫起來　鼻子吸出150隻活蟲

男嘴唇莫名腫起來　鼻子吸出150隻活蟲

女童海邊挖沙活埋亡　心碎畫面曝光

女童海邊挖沙活埋亡　心碎畫面曝光

刮中1千多萬元太嗨　男把彩券忘在商店

刮中1千多萬元太嗨　男把彩券忘在商店

日本黑幫老大「密謀販賣核原料」遭美檢起訴

日本黑幫老大「密謀販賣核原料」遭美檢起訴

關鍵字：

北美要聞遙感衛星ERS-2

讀者迴響

熱門新聞

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

台南3女7男大風吹群交趴　淫媒情侶檔遭判刑

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！巴士等多車落水

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

更多

最夯影音

更多
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面