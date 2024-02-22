　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日睡6小時操爆孩子「頂尖學校穩了」　他曝實例：連建中也沒有

▲建國中學。（圖／記者楊惠琪攝）

▲建國中學。（示意圖／記者楊惠琪攝）

網搜小組／劉維榛報導

一對國小兄妹每天忙於頂尖學習，睡覺僅有6小時，晚餐甚至在車上解決，引發一票家長喊心疼。一名網友看完兄妹倆「高壓魔鬼日常」後，好奇發問「虎媽從小這樣操小孩，之後上建中是不是穩了呢？」有網友實例分享，「我國小也有這種人，國中畢業就被爸爸醫生送去美國了，連建中也沒有」。

一名網友在PTT好奇拋問，虎媽讓小孩從國小開始每天只睡6個小時，「像虎媽從小這樣操小孩，小孩之後上建中是不是穩了呢？有沒有卦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一票網友認為，「硬逼在國小很有用，背一背，題目多寫就有一百分，但到國中就沒那麼簡單囉」、「人格養成比補習班重要多了」、「如果高壓就能製造出資優生，這套方法早就推行全世界」、「當個聰明人，不如去後段學校稱霸」。

有網友回應，面對建中一堆學霸怪物，對於填鴨式學習的人會備感壓力，「這種去上建中看到天才...高機率崩潰」、「有些人真的隨便聽聽唸唸，他就考你兩倍」、「還沒穩啦，要上醫學系才穩」、「操成這樣上建中，結果發現建中一堆不用讀隨便就考贏你，崩潰到懷疑人生」、「上建中發現一天讀25小時還是輸同學」、「建中一堆天才，看到別人沒讀書還贏你會崩潰」、「用填鴨教育上建中後就會崩潰了啦，你同學上課睡覺，考前翻翻課本，結果考得比你高，能接受嗎」、「 重點是要進台大，進建中太多天才反而不利」。

還有人直呼，「這都送國外吧，上建中幹嘛」、「上建中幹嘛？直接私中國際班」、「真正的天才是跳級生吧，不會跟你唸好唸滿」。還有人透露，「我國小也有這種人，國中畢業就被爸爸醫生送去美國了，連建中也沒有」。

根據《TVBS新聞網》報導，這對小兄妹所讀的美語補習班負責人Wayne透露，這邊有6成家長會送孩子出國深造，且讀大班時就有相關升學規畫，此外，上課沒有作業，是引進美國主題式教材，透過課外讀物讓他們探索與組織判斷能力，金字塔頂尖族群也願意買單，至於一學期學費要破10萬元。

ET快訊
快訊／外貌羞辱爭議延燒！　賴清德下通令了
裸身收驚遭猥褻　少女哭訴自責：我髒了
曼谷Big C看板「台灣人貼爆」！　全場點頭笑：很愛去
鋒面抵達！溫度大降8度　下周連凍5天
00878噴漲賣掉？內行曝「當年1檔神級股」：現在破百
桃園機場內「這3站進出免費」！　一票都不知
台南夫妻出遊！後座妻被輾死　奪命瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曼谷Big C看板「台灣人貼爆了」！全場點頭笑：很愛去無誤

65歲以上要注意！肌少症飲食兼顧骨本　營養師：由內而外一起補

《1624》歌仔音樂劇將爆場！2／23總彩排對外開放　行前攻略一次看

台積電攜手台師大合作「半導體學程」　修完學分保證獲面試機會

微罪擬不記點不檢舉！駕駛人聯盟喊支持　喊話交部「苦民所苦」

日睡6小時操爆孩子「頂尖學校穩了」　他曝實例：連建中也沒有

突收LINE「1通知」心情太複雜！一票秒懂：真的會忘記

草莓降價6成！零售價下殺每斤只要100元　農改場：三期花開產量增

李多慧5年前金髮應援照被挖出！PTT驚「高配版小優」　曝1處差很大

老闆好難！荷包蛋公告「沒6、7、8分熟」　他爆嘆：還要噴臉的

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

曼谷Big C看板「台灣人貼爆了」！全場點頭笑：很愛去無誤

65歲以上要注意！肌少症飲食兼顧骨本　營養師：由內而外一起補

《1624》歌仔音樂劇將爆場！2／23總彩排對外開放　行前攻略一次看

台積電攜手台師大合作「半導體學程」　修完學分保證獲面試機會

微罪擬不記點不檢舉！駕駛人聯盟喊支持　喊話交部「苦民所苦」

日睡6小時操爆孩子「頂尖學校穩了」　他曝實例：連建中也沒有

突收LINE「1通知」心情太複雜！一票秒懂：真的會忘記

草莓降價6成！零售價下殺每斤只要100元　農改場：三期花開產量增

李多慧5年前金髮應援照被挖出！PTT驚「高配版小優」　曝1處差很大

老闆好難！荷包蛋公告「沒6、7、8分熟」　他爆嘆：還要噴臉的

花20元抽股票值得嗎？幸運兒爽賺30萬　他曝「2個月中1次」秘訣

裕隆新春團拜　嚴陳莉蓮：今年重頭戲為n7電動車

甜茶、Zendaya雙胞胎款太可愛！　13萬網友讚翻「怎麼沒約奧斯汀」　

嘉義市限量「寶寶龍」提燈　2／21－2／23連續三天發送 　

永康「747科技精準執法地圖3.0」　注意18處危險地點

外貌羞辱爭議延燒！　賴清德通令各縣市黨部：避免歧視言論

24人女團創K-POP首例！光宣布成員「就花2年」　首舞台5月登場

「從小就近視」眼疾風險增！　每周「做到2件事」近視率減半

藍委要管碧玲為翻船案下台　綠黨團批負面示範：別用政治力影響辦案

等到了！超商咖啡「買2送2」爽喝　限時3天快買

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

生活熱門新聞

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

台少女赴日追愛男警　後人來台尋根

即／賞櫻團13人食物中毒　2業者遭勒令停業

元宵節「別玩小鳥」15禁忌一次看　3星座財運旺

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

要變天了！　今早2條清楚「雲線」曝

草莓降價6成！零售價下殺每斤只要100元　農改場：三期花開產量增

小兄妹童年被扼殺？家教逆風挺：都有錢的要死

即／桃園工廠惡火燒出廢氣！張善政示警2地區關緊門窗

李多慧5年前金髮應援照曝！PTT驚「高配版小優」

更多熱門

相關新聞

補習班揭兄妹恐怖行程　他斥：製造海量焦慮「教育不是吃人肉的」

補習班揭兄妹恐怖行程　他斥：製造海量焦慮「教育不是吃人肉的」

北市大安區美語補習班在臉書分享國小兄妹檔日睡6.5小時的恐怖行程，貼文肯定兄妹努力，才能在學業和才藝上都有好成績，引發網友圍剿，業者聲稱只是純分享，沒有要大家按表操課。高中英文補教老師楊陽則直指，這根本是補習班的廣告貼文，批評透過網路放大與傳播出去的海量焦慮，可能會付出慘痛代價，「我們應該是教育工作者，不是吃人肉的。」

兒玩手機「被沒收1星期」　家長嗆報警！老師趕人

兒玩手機「被沒收1星期」　家長嗆報警！老師趕人

面試500人取10人　她零經驗中了

面試500人取10人　她零經驗中了

孩子行程被排滿「樂在其中不是真的」　專家示警：青春期會大叛逆

孩子行程被排滿「樂在其中不是真的」　專家示警：青春期會大叛逆

金字塔階級最愛！兄妹日睡6.5小時「驚人補習費曝光」　

金字塔階級最愛！兄妹日睡6.5小時「驚人補習費曝光」　

關鍵字：

日睡小兄妹國小主播媽媽補習班美語學費

讀者迴響

熱門新聞

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

台南3女7男大風吹群交趴　淫媒情侶檔遭判刑

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！巴士等多車落水

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

更多

最夯影音

更多
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面