日睡6小時操爆孩子「頂尖學校穩了」　他曝實例：連建中也沒有

▲建國中學。（示意圖／記者楊惠琪攝）



網搜小組／劉維榛報導

一對國小兄妹每天忙於頂尖學習，睡覺僅有6小時，晚餐甚至在車上解決，引發一票家長喊心疼。一名網友看完兄妹倆「高壓魔鬼日常」後，好奇發問「虎媽從小這樣操小孩，之後上建中是不是穩了呢？」有網友實例分享，「我國小也有這種人，國中畢業就被爸爸醫生送去美國了，連建中也沒有」。

一名網友在PTT好奇拋問，虎媽讓小孩從國小開始每天只睡6個小時，「像虎媽從小這樣操小孩，小孩之後上建中是不是穩了呢？有沒有卦？」

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文章曝光後，一票網友認為，「硬逼在國小很有用，背一背，題目多寫就有一百分，但到國中就沒那麼簡單囉」、「人格養成比補習班重要多了」、「如果高壓就能製造出資優生，這套方法早就推行全世界」、「當個聰明人，不如去後段學校稱霸」。

有網友回應，面對建中一堆學霸怪物，對於填鴨式學習的人會備感壓力，「這種去上建中看到天才...高機率崩潰」、「有些人真的隨便聽聽唸唸，他就考你兩倍」、「還沒穩啦，要上醫學系才穩」、「操成這樣上建中，結果發現建中一堆不用讀隨便就考贏你，崩潰到懷疑人生」、「上建中發現一天讀25小時還是輸同學」、「建中一堆天才，看到別人沒讀書還贏你會崩潰」、「用填鴨教育上建中後就會崩潰了啦，你同學上課睡覺，考前翻翻課本，結果考得比你高，能接受嗎」、「 重點是要進台大，進建中太多天才反而不利」。

還有人直呼，「這都送國外吧，上建中幹嘛」、「上建中幹嘛？直接私中國際班」、「真正的天才是跳級生吧，不會跟你唸好唸滿」。還有人透露，「我國小也有這種人，國中畢業就被爸爸醫生送去美國了，連建中也沒有」。

根據《TVBS新聞網》報導，這對小兄妹所讀的美語補習班負責人Wayne透露，這邊有6成家長會送孩子出國深造，且讀大班時就有相關升學規畫，此外，上課沒有作業，是引進美國主題式教材，透過課外讀物讓他們探索與組織判斷能力，金字塔頂尖族群也願意買單，至於一學期學費要破10萬元。