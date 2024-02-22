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美語補習班總經理曝「恐怖虎媽教育」5歲被逼讀英文：少背1字打1下

▲▼寫作業。（示意圖／CFP）

▲美語補習班家長的「虎媽」舉動引發外界爭議。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

美語補習班「以馬內利美語」近日分享一對國小兄妹的學習日程表，兄妹倆每天學習將近18小時，每天凌晨5時50分就起床，一直學習到晚上11點30分才能上床睡覺，「以馬內利美語」總經理Wayne分享童年故事，小時候被逼著學英文，少背一個字就得挨打，雖然很痛苦，但很感謝媽媽對他的照顧與栽培。

「以馬內利美語」總經理Wayne在官網分享童年故事，「謝謝你，虎媽」，自己是個活潑頑皮的小孩，5歲就和弟弟跟隨媽媽赴美，陪爸爸出國深造，當時他已經開始說中文，在看不懂ABC的狀況下，媽媽要他把課本都背下來，背課文少背一個字就得挨打。

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Wayne表示，「我在這種填鴨式教育下，從不認得ABC，苦讀到接受美國學校普遍使用的IOWA Test考出了PR值99%的高分，意即分數贏過99%的測驗學生」。

媽媽雖然很嚴厲，但很有遠見，發現他就讀的學校都是台商小孩，立刻請求友人幫他轉學到沒有華人的地方，後來找到一所大學，但大部分都是日、韓學生，於是親自查訪，找到了沒有亞洲人讀的學校。

受到西方自由教育洗禮的Wayne，面對媽媽嚴厲的傳統華人填鴨式教育，他再也受不了，「每天的生活只有讀書、暑假的生活只有補習」，和媽媽的衝突在當時延燒到了校方，一發不可收拾，但這場爭吵讓他了解到媽媽對他的愛與栽培，也和媽媽成為好朋友。

▼總經理分享兒時故事。（圖／翻攝自以馬內利美語學院官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自以馬內利美語學院官網）

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關鍵字：

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