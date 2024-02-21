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社會 社會焦點 保障人權

誣告案三度開庭！翁達瑞提3爭點　高虹安律師：浪費司法資源

▲▼高虹安今親自出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

▲高虹安今親自出庭 。（圖／記者黃哲民攝，下同）

記者黃哲民、吳佩蓁／台北報導

新竹市長高虹安遭旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）指控博士論文抄襲資策會期刊論文，高告陳涉嫌加重誹謗不起訴後，被陳自訴反控誣告，台北地院今天第三次開庭，陳時奮因在美國授課，未親自出庭，他透過律師發聲明，要高虹安誠實面對抄襲，而高虹安則在律師陪同下親自出庭，庭訊結束後，高虹安律師柯志諄受訪，反批陳浪費司法資源。

陳時奮教授今未出庭，他透過律師發表聲明，表示自從誣告案開庭至今，高虹安一直轉移焦點，就是不願意承認抄襲，並表示高虹安的博士論文已被母校下架約15個月，學術倫理瑕疵無庸置疑，他認為本案只有3個爭點，包括高虹安是否因為我揭發她抄襲而提告？二、高虹安的提告理由是否屬實？三、高虹安是否知情提告理由不實？他表示北檢只要釐清上述三點爭議，就可證明高虹安是否涉及誣告，並呼籲高虹安誠實面對抄襲，勇敢承認濫訴誣告，快讓本自訴案落幕，減少不必要的社會紛擾。

▲▼高虹安今親自出庭 。（圖／記者黃哲民攝）

高虹安律師柯志諄表示，法院今天主要是整理雙方爭點跟調查證據，今天陳時奮律師有提出申請調查證據，包括函詢資策會的學界委託契約，但他們認為此部分與高虹安論文並無關聯，直言對方用這種方式申請調查證據是浪費司法資源，自訴人應負舉證責任，被告本來就沒有舉證義務，不應提出一個空白的內容要求法院調查，被媒體問到法官是否有當庭指責陳申請調查證據是釣魚，柯律師僅表示「這是法官的諭知，我們不評論」，但對此陳時奮律師洪士傑則反駁，表示這是自訴人正當權利行使，並非浪費司法資源。

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