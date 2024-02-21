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社會 社會焦點 保障人權

家放1300萬現金準備娶媳　回娘家過年被偷光...賊落網只剩20萬

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區大觀路一處民宅，日前發生一起重大竊案。一名女子過年期間回娘家，返回板橋住處時，赫然發現家中存放的現金1300萬遭竊，女子立即向警方報案，警方調查，住在樓下的男子涉有重嫌。警方循線前往中部，逮獲涉案的男子，但贓款只剩20萬元，男子矢口否認犯案，警方目前仍持續追查中。

▲林女在家存放1300萬現金，到南部娘家過年後，返家發現遭竊。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方前往台中逮獲黃男，但黃男卻矢口否認犯案。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，在土城開餐廳的38歲林姓女子，跟丈夫結婚後，與其前妻所生兒子同住在新北板橋大觀路巷內，因年後繼子婚期將近，林女提領出現金1300萬存放家中，準備作為辦婚禮、添購新屋使用，但適逢過年期間，只好將錢放在臥室木箱內並上鎖，本月7日就與丈夫及兒子南返回娘家、過年。

▲林女在家存放1300萬現金，到南部娘家過年後，返家發現遭竊。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在現場發現黃男所遺留的拖鞋。（圖／記者陸運陞翻攝）

林女12日回板橋住處時，發現屋內一片凌亂，後陽台鐵窗開啟，清查發現現金1300萬遭竊，立即向警方報案，警方到場採證，發現後陽台3樓屋頂遺留一隻拖鞋，與現場指紋同為同幢的49歲黃姓鄰居，警方於16、17日持拘票、搜索票前往台中、南投逮獲黃男，並查獲贓款20萬元。

▲林女在家存放1300萬現金，到南部娘家過年後，返家發現遭竊。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方從黃男南投住處查獲剩餘贓款20萬元。（圖／記者陸運陞翻攝）

經調查，從事餐飲工作的黃男，有公共危險前科，向警方供稱，過年期間就到台中過年，否認犯下此案，但對於現金20萬元又無法清楚交代，偵訊後依竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

板橋分局提醒，民眾較易在家存放現金或貴重物品，建議住家可加裝保全設備，並定時檢查門窗安全隨時上鎖，降低住戶被竊風險，如遇可疑人、事、物，請撥打110或報警處理，共同維護居家安全。

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