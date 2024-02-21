三高男裝心臟支架20年　心肌梗塞復發夜奔急診緊急再放支架救命

▲馬偕紀念醫院心臟內科醫師林長逸目前支援衛福部南投醫院。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

65歲林姓男子有「三高」等慢性疾病，20年前曾因急性心肌梗塞，在心臟冠狀動脈放置支架以控制病情，但日前凌晨突感胸痛、大冒冷汗，至衛福部南投醫院急診就醫、診斷為急性心肌梗塞，院方當下啟動緊急心導管治療，透過血栓抽吸及支架放置術，順利打通阻塞的血管、搶回一命，讓林男在2天後順利出院。

依據衛福部統計資料指出，心臟疾病位居111年國人十大死因第二位，僅次於惡性腫瘤；目前支援部立南投醫院的馬偕紀念醫院心臟內科醫師林長逸提醒，曾罹患心肌梗塞者如果三高沒有穩定控制、飲食習慣及生活習慣不佳、沒有戒菸、未做好保暖措施等，仍有可能使冠狀動脈再次堵塞、心肌梗塞復發而危害到寶貴性命，亦即切勿以為裝置心臟支架後就一勞永逸，生活上需比一般民眾更加謹慎。

▲南投醫院心導管治療情形，非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

林長逸表示，急性心肌梗塞的典型症狀為突發胸悶、胸痛，有重物壓在胸口的感覺，疼痛感延伸至左肩、脖子和上臂；部分冠狀動脈疾病患者可能出現心絞痛，但也有無任何症狀表現的患者；急性心肌梗塞治療可說分秒必爭：上述林姓男子半夜感覺不適、選擇直接就醫，而心導管團隊緊急啟動介入，把握黃金時間打通血管，降低因缺氧對心臟造成的損傷，其不適症狀及抽血數據隔天皆有顯著改善。

林長逸說，南投醫院與馬偕紀念醫院合作，成立24小時心導管治療團隊，提供急性心肌梗塞患者的緊急介入性治療，提高南投縣在地緊急醫療處理水準。