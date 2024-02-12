營養師揭過年零食大地雷　唰嘴小物通通上榜

▲光田醫院營養師魏瑜伶提醒民眾，過年時要自我把關零食。（圖／光田醫院提供）



記者許權毅／台中報導

過年少不了零食，但許多民眾想著邊追劇邊來幾片，結果不知不覺吃完整包，攝取過多熱量。光田醫院營養師魏瑜伶提醒，有三高的民眾更是特別要注意，如有血糖偏高要避免吃蜜餞，血壓高者避免吃鈉含量超標的魷魚絲，高血脂的朋友要少吃酥餅類。

不少民眾都有類似的經驗，一邊追劇一邊吃零食，本來只想吃幾片，結果最後整包吃光。營養師魏瑜伶認為，這是因為民眾在追劇時，注意力都會在觀看的電視上，此時若手邊有大把零食，意志力就會「罷工」，容易失控，餅乾就會停不下來，導致攝取過多的量，也因為注意力沒有在「吃」上面，就會自覺好像沒吃很多，此時再加上年節大餐，累積下來的熱量當然可觀！

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▲三高的民眾應避免吃蜜餞、牛軋糖、花生糖、麻荖、鳳梨酥等高醣零食。（圖／資料照片）



魏瑜伶表示，當然也有不少民眾乾脆「全面禁止」，不過過年原本就是個較放鬆的節日，民眾愈想「禁止」自己吃零食，反而會「愈禁愈想吃」，最後導致吃下更多的熱量，因此在控制年節飲食時，不如用「取代」的方式代替禁止。

魏瑜伶指出，比方可以吃低卡水果如芭樂、蘋果等，取代糕餅與巧克力糖果，除了水果纖維比較容易有飽足感外，還有豐富的維生素，可以補充均衡營養；而萬一追劇時真想喝飲料，也可以用無糖的紅茶、綠茶、烏龍茶，取代高糖份的汽水、珍奶，如此一來可大幅減少糖份的攝取。

魏瑜伶也提醒三高的民眾，若血糖偏高，應避免吃蜜餞、牛軋糖、花生糖、麻荖、鳳梨酥等高醣零食，在吃水果時，不但要選擇低甜度的種類，攝取的量也需要控制不要超過一個拳頭大，以免血糖飆高造成不適。

至於血壓偏高的民眾則要小心熱量不高、但是鈉含量超標的零食，例如魷魚絲、肉乾、海苔等；而高血脂的民眾則要小心酥餅、堅果類食物的攝取。

魏瑜伶說，除了儘量選擇原味的堅果外，在量的部份也建議勿超過一到兩湯匙。選擇少加工、原味低卡或減糖、減鹽的種類，並在追劇前先準備好手邊可進食的份量，如此一來才不會對身體健康造成太大的負擔！