代考國營事業！助20人錄取鐵飯碗海撈千萬　主謀二審輕判原因曝

▲代考集團找槍手幫忙考上中油、台電等國營事業。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄檢廉2020年破獲一個代考集團，專門替考生代考國營事業及專科警員班，包括台糖、中油、自來水等單位都是該集團的服務範圍，更明列各國營事業代考價碼，檢、廉查出集團幫忙代考29次，其中有超過20名考生順利錄取，犯罪所得超過千萬，黃姓主嫌一審被判刑3年6月，他不服提起上訴，由於他認罪且與部分國營事業達成和解，因此高分院改判徒刑2年8月。

高雄地檢署與廉政署南調組在2020年偵辦國營事業代考舞弊集團案時，先後執行搜索7次，共傳訊相關被告與證人計57人，並向法院聲請羈押集團黃姓主嫌與陳姓槍手2人獲准。

根據檢方調查，黃姓、陳姓主嫌自2018年起，各自尋找有意參加台灣中油、台灣菸酒、中鋼、台糖、中華電信、台電等國營事業考試，或是專科警員班招生考試而有代考需求的民眾，再由黃姓仲介來牽線，並約定第一試筆試、第二試面試的代考價碼，金額約在100至120萬元不等。

▲代考集團找槍手幫忙考上中油、台電等國營事業。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

筆試前代考集團先向考生收取10萬至45萬元不等的訂金，接著支付訂金給集團內部的槍手，或是請人代為尋找槍手，事後代考集團分別向考生及槍手收取身分證、駕照、大頭照等物，向健保署謊稱遺失證件，進而申請補發，最後槍手再持補發的新身分證件，前往考場應考。

高雄地院審理後，依詐欺罪判黃姓主嫌徒刑3年6月，陳姓槍手徒刑2年、緩刑5年，另支付國庫20萬元，其餘嫌犯則判處1年10月到1年8月不等徒刑。

全案上訴後，高雄高分院合議庭今日上午宣判，由於部分犯行被認定無罪，加上黃姓主嫌已認罪，且與部分國營事業達成和解，因此被改判2年8月徒刑，全案仍可上訴。