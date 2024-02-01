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高雄病女料理刀殺99歲失智父　法官：長照悲歌...二審改判12年

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲高雄市新興區一處民宅2022年6月10日發生女兒殺死臥病老父的命案。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市新興區前年6月發生一起人倫悲劇！62歲吳姓女子不堪長期照顧99歲失智老父的壓力，持料理刀殺害父親後，再試圖輕生，但被妹妹發現後報警，父親慘死刀下，吳女送醫後救回一命。吳女一審被依殺害直系血親尊親屬罪起訴，吳女一審時被，判吳女有期徒刑16年，全案上訴，高雄高分院法官認為整起案件是長照悲歌，因此改判吳女徒刑12年。

判決指出，吳女2022年6月10日下午4時20分前，在家中2樓房間內，持料理刀朝父親揮刺攻擊數次，當場刺傷父親右大腿、右頭頂、左小腿、左大拇指等處，造成5處傷口，刺斷、刺破右股動脈跟大靜脈分支，其中最嚴重的傷口長3.5公分、深度8公分，深可見骨，吳父四肢還有多處擦挫傷、瘀傷。

吳女妹妹要帶父親前往醫院皮膚科回診時，卻驚見父親陳屍床上，而姊姊雙手多處切割傷，倒臥房間地板上，已無生命跡象，嚇得趕緊報警，經緊急送醫搶救後，吳父仍不幸身亡，而吳女則撿回一命。

▲高雄一名老翁疑似被女兒一刀刺顱致死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名老翁疑似被女兒一刀刺顱致死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

吳女辯稱，她當時吃了安眠藥就睡了，父親則在床上睡覺，自己是在睡著時遭別人砍傷而痛醒，「因為我眼睛看不見，所以沒有看到誰砍我，我痛醒後沒多久就昏過去，沒有發現父親被何人殺害」。

法院調查，吳父育有2子2女，吳女為長女，吳女妹妹1994年結婚後就搬到屏東居住，吳女么弟2019年間因心肌梗塞過世；吳女大弟2020年間因車禍變成植物人，安置於照護機構。

而吳父與吳女長期共同生活，彼此陪伴照顧，但2人也經常吵架，吳父曾與吳女互毆，導致吳父頭部縫數十針，親子關係既緊密又衝突，吳女也曾表示，對父親是「又愛又恨」，更曾多次邀約父親、妹妹一同尋死。

一審高雄地院認為，吳女在家中經濟困窘、自己也罹病的狀況下，獨自與高齡且有失智症狀的父親生活，又缺乏社會資源挹注、充足人力支持及情感宣洩管道，其長期累積的壓力不言可喻，才會進而弒父，最後依照殺害直系血親尊親屬罪，將她判處有期徒刑16年，褫奪公權5年。

全案上訴後，高雄高分院合議庭法官認為，吳女自己疾病纏身、經濟困窘，獨自照顧失智症老父多年，陷入長照困境無法自拔，長期身心俱疲，並非兇暴惡劣之徒，因此改判徒刑12年，全案可上訴。

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