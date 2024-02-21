男子抱兒看炮龍節！竟上前「拉扯龍身」　慘被護龍隊暴力圍毆

記者廖翊慈／綜合報導

廣西一名民眾今（21）日凌晨上傳一段炮龍節現場的影片，過程中一名男子抱著一名兒童竟上前拉扯了龍身，隨後被附近的炮龍隊員一把扯在地並圍毆。該段暴力畫面引起熱議，目前警方也已介入調查，並傳喚相關人員到案說明。

據《大皖新聞》報導，21日凌晨2時許，一名廣西的網友發布一段影片，並寫下，「廣西賓陽炮龍節，影片最後毆打遊客可以忽略。」

▲▼該名男子抱著孩子上前抓龍身，慘遭炮龍隊員圍毆。（圖／翻攝自大皖新聞）

影片中，一名抱著幼童的男子在炮龍隊經過時，突然衝上前去拉扯龍身，隨後被隨行的炮龍隊員制止，並摟住脖子摔倒在地，而此時其他同行的炮龍隊員見狀一擁而上，不顧倒地男子懷中幼童不斷踩踏、踹打該男子。

另一名目擊者表示，事發沒多久，就有一批警察抵達現場，並且有救護車出現。警方也回應，目前該事件仍在調查中，已傳喚相關人員到案。

一名當地民眾強調，「身為賓陽本地人，我很誠摯地告訴大家，不要去搶龍身上的東西（七龍珠、龍鬚、龍鱗等），因為炮龍對賓陽人來說是競技，是勇敢的傳承，最後看哪條龍舞得最久，護龍隊就是為了保護龍不被人為惡意拉扯破壞的，你可以用鞭炮炸，炸多少都可以，但是千萬不要上手去扯龍，為了避免外地過來的朋友不了解情況引發衝突，請千萬要遵守這一條。」