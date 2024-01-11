陸私校收「午休費」？學生每人1142元　家長怒：學校想錢想瘋了吧

▲廣西一初中遭家長指控，孩子睡午覺竟要被收「午休費」。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

廣西一所私立初中昨（10）日遭家長指控，學生在教室趴著午休，竟要被收「午休費」，每人每學期260元（人民幣，下同，約台幣1142元）。家長向老師核實此事，對方竟解釋不出來。校方回應，情況並非屬實。當地教育局則表示，已介入調查。

據《瀟湘晨報》報導，近日，有家長在網上爆料稱，「孩子在教室趴著午睡也要收費，教育局又沒有任何文件，老師說每人交260元，初中一年級總人數1200人，總金額31萬元，學校的高層想錢想瘋了吧，簡直亂收費無法無天了，這可是我們的血汗錢啊！」

▲班導表示，不讓學生回家睡，是為了方便管理。（示意圖／CFP）

該名家長透過電話向班導表示，因不想付午休費，想讓孩子回家睡卻遭校方拒絕，「你這個上面有文件說要收費嗎？有收據嗎？」班導師則表示，「文件、收據不清楚也沒有，平均下來一天也就收個1到2塊錢，我們也沒收很多，不讓孩子回家睡是為了方便管理。」

報導指出，因該初中為私校，教育局還須介入調查核實。此事讓不少網友感到傻眼，有人表示，「這但凡要是合理，以後只會越來越諷刺，越來越無底線，將來會有餐桌收費，因為你吃飯了，還會有操場樓道費用，因為你走路造成損耗了，太誇張了。」