大樓驚現「紅磚封死全部窗戶」！內行：存放骨灰的…神秘屋主現身

▲廣西南寧現「骨灰房」。（圖／翻攝自廣西電視台）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西南寧一房子近日被人拍到，用紅磚砌牆封陽台，影片在網路上引發熱議。有網友甚至質疑是「骨灰房（編按：近年出現用自住的房子來安置骨灰，而並非是葬在墓地或其他被大眾認知的入葬方式。）」，也有人擔憂存在安全隱患。事後，屋主也作出了回應。

據《廣西新聞頻道》報導，網傳影片顯示，這套房子的陽台被紅磚砌牆封閉了起來，和周邊晾曬衣物的陽台對比明顯。影片被傳開後，一些人猜測如此封陽台，是有人為了在房內存放骨灰。

據悉，這一陽台位於南寧市大沙田片區的鑫利華商廈內。對此，該大樓管理人員表示，該房子是正常房子，並非網傳的「骨灰房」，「那個屋主自己住，從（2007年）交房到現在一直自己住。」

工作人員說，2020年前後，因為感覺經濟壓力大，該屋主聽信了一名風水先生的建議，所以才在陽台用紅磚砌牆，用來「擋風留財」。

對於這種行為，有的屋主擔心在陽台砌磚牆可能會超出樓層的承重能力，有不小的隱患，「不好看，影響整個樓的形象，害怕萬一就是磚頭掉下來。」

報導稱，該名屋主用紅磚砌牆封閉陽台並未進行提前申請，屬於違規操作。溝通後，屋主便開始自行拆除，並且已經在社區群組內道歉。

目前，大樓外部已經看不到砌紅磚的陽台。