疫情擊敗慾情！台中出事牛郎店生意下滑　他嘆：看酒瓶就知道

▲牛郎陪女客喝酒跳舞解寂寞，但不少店敵不過疫情，生意明顯變差（示意圖／CFP）



地方中心／台中報導

台中一牛郎店驚傳綽號Sky的李姓紅牌牛郎因債務問，與另一名吳姓男子聯手將同公司一名22歲王姓男子打到重傷昏迷，送醫急救一周仍宣告不治。據悉，出事的牛郎店營業許久，也轉手過，但知情人士透露，從疫情後就可明顯感受到生意落差很大，「外面酒瓶不多啊，就代表生意不好！」

台中地檢署表示，兇嫌李男與吳男因與被害人王男有債務糾紛，雙方在1月12日發生衝突，被告2人毆打被害人，致被害人受有外傷性顱內出血併腦腫脹之重傷害。檢警偵訊後認為，被告2人涉犯重傷害罪嫌重大，且有逃亡、串證及再犯之虞，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押獲准，其中李男遭法院裁准禁見。王男送醫後因外傷性顱內出血併腦腫脹而死亡。

▲牛郎界「李到晛」疑持菸灰缸活活打死店內新秀。（圖／(左，李男)地方中心翻攝、(右，李到哯)翻攝IG）



牛郎店是靠青春、顏值吃飯的行業，年紀漸長者靠著社交手腕也會有固定客源。兇嫌Sky在牛郎界闖蕩多年，小有名氣。年輕時更像奶油小生，外型神似韓國男星「李到晛」，但10年過去，小生成了大叔容貌不再，身形也發福，替店內老闆娘打理生意。

據悉，該店平時都自晚上10點左右開始營業，一路到天亮，牛郎年紀大多在40歲左右，算是「資深」等級。社群軟體臉書以及IG也都可找到多年前，該店招聘新進人員宣傳，強調「有實體店、有固定客、資深牛郎帶隊領導新客輔助新牛郎，新人上檯率高」為號召，強調與當時男傳播店以及公關店不同。

網路上也有多張疑似店內牛郎陪女客人喝酒、聊天以及玩遊戲的畫面，不過，同棟大樓人士提到，疫情之前該牛郎店生意不錯，不過抵不過疫情衝擊，之後生意明顯下滑，光是酒瓶就少很多，代表業績不若以往。