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快訊／他跌倒「槍枝走火」擊斃友人警！串供遭揭穿　法院裁准羈押

▲原民員警打獵時遭誤擊身亡，警方帶同嫌犯詹姓男子重回現場模擬。（圖／民眾提供）

▲警員打獵時遭友人誤擊身亡，警方帶同關係人重回現場模擬。（圖／民眾提供）

記者高堂堯、趙蔡州／南投報導

埔里警分局謝姓員警18日利用休假時間，會同范姓表哥、朋友詹姓兄弟共4人深夜上山打獵，不料詹姓兄弟的哥哥上山過程中意外跌倒，導致槍枝走火擊斃謝警。南投地檢署21日複訊詹姓大哥後，認為詹嫌有串證、滅證之虞，向南投地方法院聲請羈押詹嫌獲准、未禁見。

南投縣消防局18日深夜得知有民眾打獵時中槍，馬上派遣國姓分隊人車出動，不料由於地理位置難以接近、車輛無法到達，警消只好在夜間視線不明、陡峭難行的山路徒步前進，直到19日凌晨1時8分抵達後，發現謝男倒臥在現場且已經失去生命跡象，左胸有槍傷傷口，送醫後宣告不治。

警方追查發現，死者謝男在南投埔里分局長壽派出所工作，當日利用休假時間會同范姓表哥、朋友詹姓兄弟共4人深夜上山打獵，不料離奇中彈身亡，由於案發地點位於偏僻山區，為了查明真相，無論當地居民、義警、派出所警友站人車總動員，會同檢警並協助挺進現場蒐證。

▲原民員警打獵時遭誤擊身亡，警方帶同嫌犯詹姓男子重回現場模擬。（圖／民眾提供）

▲范男供稱當時自己未攜帶獵槍，而詹姓兄弟中途就離開去抓溪蝦。（圖／民眾提供）

警方20日也帶著范男等人上山到案發地點模擬，范男供稱當時自己未攜帶獵槍，而詹姓兄弟中途就離開去抓溪蝦、他與持槍的謝男分頭前進尋找獵物，過程中突然聽見前方有槍聲，上前查看就看見謝男已倒地不起，原以為是槍枝膛炸，又懷疑是現場還有其他獵人，誤把謝男的頭燈閃光認做獵物的眼睛，導致誤擊。

不過，警方查出子彈是從謝男的左後背部貫穿前胸，造成內出血和氣胸喪命，疑似是從後方的近距離射擊，即使出現其他獵人，也不可能以這個角度開槍擊中謝男，而且當地也沒有任何可以抓蝦的溪流或水源地，認定范男的說法漏洞百出，經檢警持續偵訊，范男才終於吐實。

范男改口說，當時詹姓大哥走在不平整的山坡上，不慎跌倒導致槍枝走火擊發，站在詹男前方的謝男不幸從背後中彈、倒地身亡，3人為了逃避刑責，才互相串證並滅證。詹男事後也坦承，當時手持獵槍跟在謝男的後面，由於地面陡峭，他的步伐沒有踩穩而摔倒，導致獵槍不小心擊發，意外害死謝男。

警方21日訊後將詹姓兄弟、死者的范姓表哥移送南投地檢署複訊，全案將以過失殺人、槍砲彈藥條例等罪嫌持續偵辦。

▼詹嫌槍枝走火擊斃警員，遭法院聲押未禁見。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼打獵誤走火擊斃警員，嫌犯聲押獲准。（圖／記者高堂堯翻攝）

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