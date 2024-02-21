警打獵中彈喪命！二度模擬真相曝　竟是友「跌倒槍枝走火」打死他

記者高堂堯／南投報導

埔里警分局謝姓員警日前利用休假時間，會同范姓表哥和詹姓友人兄弟檔，深夜摸黑前往國姓鄉山區打獵，未料竟中槍身亡；檢警連日偵查、2度帶同關係人重回現場模擬，發現疑是詹家哥哥不慎跌倒，槍枝走火誤將謝男擊斃，且案發後范立即與詹氏兄弟串證，聲稱謝是遭其他獵人誤殺，警方偵訊後，將3人移送南投地檢署複訊。

▲原民籍謝姓員警上山打獵時遭誤擊身亡，警方帶同嫌犯詹姓男子重回現場模擬。（圖／民眾提供，下同）

警方20日時，帶范姓表哥前往現場模擬時，范男先供稱當時自己並未攜帶獵槍，而詹姓兄弟中途就離開去抓溪蝦、他則與持槍的謝男分頭前進尋找獵物，爾後驚聞槍聲、趕上前查看謝男已倒地不起，臉部有血跡，原以為是槍枝膛炸，又懷疑是現場還有其他獵人，誤把謝男的頭燈閃光認做獵物的眼睛，導致誤擊，矢口否認他們曾開槍。

但警方查出槍彈乃由謝姓員警左後背部貫穿前胸，造成內出血和氣胸喪命，疑為自後方近距離射擊，即使出現其他獵人，也不可以以這個角度開槍擊中謝，同當地根本沒有可以抓蝦的溪流或水源地，認定范的說法漏洞百出；檢警持續偵訊才突破其心防，改稱是詹姓兄弟中的大哥不慎跌倒、造成槍彈擊發射中前方的謝男，並將兇槍帶回其台中住處藏匿。

警方昨赴台中起出2把自製改造獵槍，將詹姓兄弟帶回偵訊，今天一早再度帶同詹家哥哥前往現場模擬；詹男坦承當時手持獵槍跟在謝的後面，因地面陡峭、步伐沒踩穩而摔倒，獵槍不小心擊發，他起身見謝男倒地後立刻上前關心，但無論拍打或呼喚他的名字，謝都沒有反應。

警方表示，今天持續針對詹姓兄弟、死者的范姓表哥進行相關案情細節的調查釐清後，先將3人移送南投地檢署複訊偵辦，由檢方追究殺人、槍砲彈藥條例等罪嫌。