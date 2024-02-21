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社會 社會焦點 保障人權

轎車自撞橋墩騰空回彈釀禍　25歲芭蕾女教練慘被壓斷腿畫面曝

記者張君豪／台北報導

北市南港玉成國小前19日下午發生一起小客車自撞橋墩，離奇回彈後壓倒無辜的路過女騎士，結果造成女騎士腿部骨折、全身多處擦挫傷，據了解，遭撞的女騎士是台藝大舞蹈專業畢業的專業芭蕾舞者、也是北部知名的舞蹈教練，她無辜遭自撞車輛撞斷左腿送醫後，PO文安慰自己「當所有工作都暫停時，真的精神崩潰，就因為肇事者想睡覺，害我賠了一隻腿」、「爸爸說就算我一生都不工作也養得起我」 、「鼓勵我，活已是萬幸」。

▲南港向陽路發生一起離奇自撞翻車車禍，壓倒路過女騎士斷腿送醫。（圖／記者張君豪翻攝）
▲南港向陽路發生一起離奇自撞翻車車禍，壓倒路過女騎士釀斷腿送醫。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

根據警方調查，該起車禍肇事者廖男（48歲）當時駕車沿向陽路行駛，疑似前晚失眠導致精神狀況不佳，才會踩油門加速自撞向陽路天橋橋墩，結果因強大撞擊力量導致車輛騰空飛起，波及路過的機車女騎士，直接把機車壓倒在地動彈不得，25歲女騎士人車受困，警消緊急把受困女騎士救出送醫後，並動員環保局和拖吊車到場排除事故，經調查廖男並無酒駕，詳細車禍原因仍待進步調查釐清。
 

▲南港向陽路發生一起離奇自撞翻車車禍，壓倒路過女騎士斷腿送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方藉此案例呼籲，民眾駕車前應留意自身狀況，避免因精神不濟或身體不適而影響行車安全，以維護自身及其他用路人行車安全。

▲南港向陽路發生一起離奇自撞翻車車禍，壓倒路過女騎士斷腿送醫。（圖／記者張君豪翻攝）
 

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