　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／女大生遭輾死！男友「被眼淚淹沒不會倒下」　標註：永遠的愛

地方中心／高雄報導

高雄一名23歲楊姓女大生昨(20日)騎乘機車，疑似為了閃避電線桿，不慎自摔慘遭並行的大貨車輾斃。意外不僅讓家屬痛心，也讓楊女的朋友難過表示，「妳永遠是最美的」，而楊女的男友更標記她的帳號，稱她是「我永遠的愛」。

這起事件發生在20日上午8點04分，警消獲報，大社區中正路上發生一起交通事故，救護人員到場時，女大生倒臥在地，已明顯死亡。

▲女大生突然向左傾斜倒地後遭大貨車後輪輾斃。（圖／記者吳世龍攝）

▲女大生突然向左傾斜倒地後遭大貨車後輪輾斃。（圖／記者吳世龍攝）

警方於死者身上找出一張學生證，確認是就讀某大學的23歲楊姓女大生，警方和校方也緊急通知她的家人，女大生父親在下午悲痛趕到高雄認屍。楊父對於死因沒有意見，對於肇事的大貨車司機也沒有太過苛責，遺體也已於今日運回北部辦理後事。

楊姓女大生留有一頭微捲長髮，從社群軟體觀察，她的生活多彩豐富，可推測個性活潑外向，對自己很有自信，穿搭風格從休閒甜美到歐美個性都能駕馭，Instagram經常貼出和男友相處的日常碎片、自拍、玩重機，甚至提到曾和男友媽媽到台東旅遊，而旅行紀錄中也不乏比基尼照片、細肩背心等辣照。

事後，楊姓女大生的男友將Instagram帳號更改為不公開，並更新個人簡介，引用美國雷鬼歌手馬太保羅米勒的《One Day》歌曲中一段歌詞，「Sometimes in my tears I down,but I never let it get me down」，意思是「雖然時候我會被眼淚淹沒，但我不會因此倒下」，標註楊姓女大生，並稱她是「我永遠的愛」。

▲監視器畫面曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲現場至少6名騎士目擊女大生遭輾。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，楊女的友人也更新限時動態，照片中po出含有楊女在內的5人學士服照片，疑似是對楊女喊話：「妳永遠是最美的，當個開心快樂的最美天使，我們愛妳。」

楊姓女大生最後一篇貼文停留在今年1月23日，文章提到，這篇貼文是今年1月快過完才補發的，一系列照片中可見是在台北101跨年，畫面中的她，一身皮外套、短皮裙、黑色長靴，與朋友開心合照表示：「要認老，這麼玩會減壽的。」而給自己許下的新年新希望則是：「我要快快樂樂活在當下！」遺憾的是，才剛開學第二天，楊姓女大生就不幸命喪大車輪下，讓家屬悲痛不已。

ET快訊
25歲正妹師不倫高一生！遭爆婚後「小鮮肉沒斷過」：玩很嗨
「波霸杯」大亨暈船嫩模！砸1.1億送豪宅名車被分手　法院開庭
獨／女大生慘死！　男友痛心標註：我永遠的愛
籃籃也爆出走樂天！　噤聲N天首揭合約進度
2個月大嬰兒染菜花！　李秉穎：耳邊說話就可能傳染
國防部「不直接介入」金廈水域問題　外島預擬衝突態樣處置
天心突PO文「我是烏克蘭人」！揭48年真實血統
「兄妹日睡6小時」網友促學校通報家暴　校長回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中機車碰撞大貨車！男騎士遭捲車底　無呼吸心跳搶救中

糊塗工人險燒掉惠文高中　連續充電7小時「電鑽忘了拔」釀火警

屏東鬥牛犬宮廟前道路閒晃　民眾發現急送東港警協助找到主人

女教師公園運動錢包遭竊呼救追趕！竊嫌摔倒丟包狼狽落跑

獨／女大生遭輾死！男友「被眼淚淹沒不會倒下」　標註：永遠的愛

快訊／台中花市停車場「男子陳屍車內」　路人嚇壞急報警

快訊／高雄又有大貨車擦撞騎士！機車橫倒輪下　驚悚現場曝

基隆馬路淹大水！15cm口徑輸水幹管突爆裂　里長：恐影響住戶用水

新北舊公寓5樓凌晨起火　3獲救1燒傷...頂加8隻喵星人嗆暈

高市4連霸議員樁腳請選民吃海鮮大餐　檢提當選無效之訴2度吞敗

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

高雄女大生車禍+熱心女騎士指揮交通

快訊／台中機車碰撞大貨車！男騎士遭捲車底　無呼吸心跳搶救中

糊塗工人險燒掉惠文高中　連續充電7小時「電鑽忘了拔」釀火警

屏東鬥牛犬宮廟前道路閒晃　民眾發現急送東港警協助找到主人

女教師公園運動錢包遭竊呼救追趕！竊嫌摔倒丟包狼狽落跑

獨／女大生遭輾死！男友「被眼淚淹沒不會倒下」　標註：永遠的愛

快訊／台中花市停車場「男子陳屍車內」　路人嚇壞急報警

快訊／高雄又有大貨車擦撞騎士！機車橫倒輪下　驚悚現場曝

基隆馬路淹大水！15cm口徑輸水幹管突爆裂　里長：恐影響住戶用水

新北舊公寓5樓凌晨起火　3獲救1燒傷...頂加8隻喵星人嗆暈

高市4連霸議員樁腳請選民吃海鮮大餐　檢提當選無效之訴2度吞敗

張衍義：紅海危機能讓運價漲多久不知　會透過跳港、空班因應

《我的自由年代》10年了！演員驚喜合體　任容萱同框李國毅掀回憶殺

藍營智庫：赴陸禁團令疑為「兩手策略」　等賴清德一上任就解禁

中國進入「雨雪最強時段」！　18省區市190個路段封閉

快訊／台中機車碰撞大貨車！男騎士遭捲車底　無呼吸心跳搶救中

旅日神卡「吉鶴卡」國內外都好好用！日幣激達4.5%回饋、國內消費最高2.5%

短今被木工達人邊教邊開撩！特力屋DIY 3神器助居家改造

越南傳奇實況主登北流辦見面會　網看「隱藏福利折3千」：人會爆

移民署與新住民歡樂慶元宵　馬來西亞新年習俗「撈魚生」上桌

李禮仲／資源化處理中心BOT案合法合規 全民監督不容延宕

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

前綜藝主持性侵恐慌症男網友！他發病倒地遭硬上得逞

女房東帶看房　遭房客持剪刀性侵

獨／紅牌鴨王殺了新秀！竟冷血找死者爸同桌喝酒

即／桃檢指揮市調處搜查市議會　2議員辦公室遭搜索

陸快艇翻覆2死！海巡改口認了「船身多次接觸」

獨／女大生命喪輪下　男友慟：我永遠的愛

南投員警上山打獵遭射殺　兇手抓到了

王牌律師淪詐騙首腦！　6豪宅現金多到堆走道

更多熱門

相關新聞

黃色小鴨「消風臉變形」觀光局說話了

黃色小鴨「消風臉變形」觀光局說話了

睽違10年，荷蘭藝術家的「黃色小鴨」又在高雄展出，不料今(21日)高雄突然颳起強風，瞬間風力超過6級，黃色小鴨壽風面不敵風力，臉部慘被吹到變形。觀光局表示，目前正進行檢測作業，以儘速恢復相關裝置與小鴨超萌形象。

36萬包「蘇丹紅蝦味先」流市面！9萬包下架

36萬包「蘇丹紅蝦味先」流市面！9萬包下架

彰化轎車逆衝路口撞救護車　4人受傷送醫

彰化轎車逆衝路口撞救護車　4人受傷送醫

即／黃色小鴨出事了！強風一吹臉變形

即／黃色小鴨出事了！強風一吹臉變形

即／台76線八卦山隧道7車追撞　西向路段暫時封閉

即／台76線八卦山隧道7車追撞　西向路段暫時封閉

關鍵字：

高雄仁武分局車禍

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

慈妹爆熱戀了！

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

「最美檢察官」陳漢章換回男裝！原因曝光

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面