獨／女大生遭輾死！男友「被眼淚淹沒不會倒下」　標註：永遠的愛

地方中心／高雄報導

高雄一名23歲楊姓女大生昨(20日)騎乘機車，疑似為了閃避電線桿，不慎自摔慘遭並行的大貨車輾斃。意外不僅讓家屬痛心，也讓楊女的朋友難過表示，「妳永遠是最美的」，而楊女的男友更標記她的帳號，稱她是「我永遠的愛」。

這起事件發生在20日上午8點04分，警消獲報，大社區中正路上發生一起交通事故，救護人員到場時，女大生倒臥在地，已明顯死亡。

▲女大生突然向左傾斜倒地後遭大貨車後輪輾斃。（圖／記者吳世龍攝）

警方於死者身上找出一張學生證，確認是就讀某大學的23歲楊姓女大生，警方和校方也緊急通知她的家人，女大生父親在下午悲痛趕到高雄認屍。楊父對於死因沒有意見，對於肇事的大貨車司機也沒有太過苛責，遺體也已於今日運回北部辦理後事。

楊姓女大生留有一頭微捲長髮，從社群軟體觀察，她的生活多彩豐富，可推測個性活潑外向，對自己很有自信，穿搭風格從休閒甜美到歐美個性都能駕馭，Instagram經常貼出和男友相處的日常碎片、自拍、玩重機，甚至提到曾和男友媽媽到台東旅遊，而旅行紀錄中也不乏比基尼照片、細肩背心等辣照。

事後，楊姓女大生的男友將Instagram帳號更改為不公開，並更新個人簡介，引用美國雷鬼歌手馬太保羅米勒的《One Day》歌曲中一段歌詞，「Sometimes in my tears I down,but I never let it get me down」，意思是「雖然時候我會被眼淚淹沒，但我不會因此倒下」，標註楊姓女大生，並稱她是「我永遠的愛」。

▲現場至少6名騎士目擊女大生遭輾。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，楊女的友人也更新限時動態，照片中po出含有楊女在內的5人學士服照片，疑似是對楊女喊話：「妳永遠是最美的，當個開心快樂的最美天使，我們愛妳。」

楊姓女大生最後一篇貼文停留在今年1月23日，文章提到，這篇貼文是今年1月快過完才補發的，一系列照片中可見是在台北101跨年，畫面中的她，一身皮外套、短皮裙、黑色長靴，與朋友開心合照表示：「要認老，這麼玩會減壽的。」而給自己許下的新年新希望則是：「我要快快樂樂活在當下！」遺憾的是，才剛開學第二天，楊姓女大生就不幸命喪大車輪下，讓家屬悲痛不已。