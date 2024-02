獨／女大生遭輾死！男友「被眼淚淹沒不會倒下」　標註：永遠的愛

地方中心/高雄報導

高雄一名23歲楊姓女大生昨(20日)騎乘機車,疑似為了閃避電線桿,不慎自摔慘遭並行的大貨車輾斃。意外不僅讓家屬痛心,也讓楊女的朋友難過表示,「妳永遠是最美的」,而楊女的男友更標記她的帳號,稱她是「我永遠的愛」。

這起事件發生在20日上午8點04分,警消獲報,大社區中正路上發生一起交通事故,救護人員到場時,女大生倒臥在地,已明顯死亡。

▲女大生突然向左傾斜倒地後遭大貨車後輪輾斃。(圖/記者吳世龍攝)

警方於死者身上找出一張學生證,確認是就讀某大學的23歲楊姓女大生,警方和校方也緊急通知她的家人,女大生父親在下午悲痛趕到高雄認屍。楊父對於死因沒有意見,對於肇事的大貨車司機也沒有太過苛責,遺體也已於今日運回北部辦理後事。

楊姓女大生留有一頭微捲長髮,從社群軟體觀察,她的生活多彩豐富,可推測個性活潑外向,對自己很有自信,穿搭風格從休閒甜美到歐美個性都能駕馭,Instagram經常貼出和男友相處的日常碎片、自拍、玩重機,甚至提到曾和男友媽媽到台東旅遊,而旅行紀錄中也不乏比基尼照片、細肩背心等辣照。

事後,楊姓女大生的男友將Instagram帳號更改為不公開,並更新個人簡介,引用美國雷鬼歌手馬太保羅米勒的《One Day》歌曲中一段歌詞,「Sometimes in my tears I down,but I never let it get me down」,意思是「雖然時候我會被眼淚淹沒,但我不會因此倒下」,標註楊姓女大生,並稱她是「我永遠的愛」。

▲現場至少6名騎士目擊女大生遭輾。(圖/記者許宥孺翻攝)

另外,楊女的友人也更新限時動態,照片中po出含有楊女在內的5人學士服照片,疑似是對楊女喊話:「妳永遠是最美的,當個開心快樂的最美天使,我們愛妳。」

楊姓女大生最後一篇貼文停留在今年1月23日,文章提到,這篇貼文是今年1月快過完才補發的,一系列照片中可見是在台北101跨年,畫面中的她,一身皮外套、短皮裙、黑色長靴,與朋友開心合照表示:「要認老,這麼玩會減壽的。」而給自己許下的新年新希望則是:「我要快快樂樂活在當下!」遺憾的是,才剛開學第二天,楊姓女大生就不幸命喪大車輪下,讓家屬悲痛不已。