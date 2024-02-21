　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化轎車突逆向衝出路口！撞上救護車後翻落水溝　4人受傷送醫

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化二林派出所員警今（21日）凌晨與消防救護人員將1名患者送到醫院，救護車返隊途中行經到草漢路與漢溪路口時，在閃紅黃燈路口與一輛自小客車發生碰撞，造成救護車內3人受傷、自小客車翻落一旁水溝，駕駛也掛彩，所幸4人均輕傷，送醫觀察後，已經出院，至於肇事原因仍有待調查釐清。

警方表示，車禍發生在今日凌晨0時27分許，自小客車41歲王姓駕駛，當時沿漢溪路東往西方向行駛，當時29歲洪男駕駛救護車由北往南方向行駛，疑似是王姓駕駛精神不濟逆向超車，突然衝出路口，導致救護車反應不及，雙方在草漢路與漢溪路口時發生碰撞，造成自小客翻落水溝、車頭毀損，救護車左前車頭毀損。

▲▼彰化救護車與自小客車發生擦撞，造成4人受傷送醫 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化救護車與自小客車發生擦撞，自小客車因而翻落水溝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方初步研判，王姓駕駛行經閃紅燈路口，逆向超車衝出路口，導致救護車駕駛閃避不及撞進田裡，小客車撞翻水溝，造成救護車駕駛洪男及另一名救護隊員多處擦挫傷、李姓員警臉部擦傷、自小客駕駛王男多處擦挫傷，共4人輕傷送醫，均已出院。雙方酒測值均為0，違規逆向，不依照號誌行駛可開罰600元-1800元，至於肇事確切原因仍待釐清。

▲▼彰化救護車與自小客車發生擦撞，造成4人受傷送醫 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲救護車閃避不及衝進田裡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化救護車與自小客車發生擦撞，造成4人受傷送醫 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化救護車與自小客車發生擦撞，造成4人受傷送醫 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

ET快訊
25歲正妹師不倫高一生！遭爆婚後「小鮮肉沒斷過」：玩很嗨
「波霸杯」大亨暈船嫩模！砸1.1億送豪宅名車被分手　法院開庭
獨／女大生慘死！　男友痛心標註：我永遠的愛
籃籃也爆出走樂天！　噤聲N天首揭合約進度
2個月大嬰兒染菜花！　李秉穎：耳邊說話就可能傳染
國防部「不直接介入」金廈水域問題　外島預擬衝突態樣處置
天心突PO文「我是烏克蘭人」！揭48年真實血統
「兄妹日睡6小時」網友促學校通報家暴　校長回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中機車碰撞大貨車！男騎士遭捲車底　無呼吸心跳搶救中

糊塗工人險燒掉惠文高中　連續充電7小時「電鑽忘了拔」釀火警

屏東鬥牛犬宮廟前道路閒晃　民眾發現急送東港警協助找到主人

女教師公園運動錢包遭竊呼救追趕！竊嫌摔倒丟包狼狽落跑

獨／女大生遭輾死！男友「被眼淚淹沒不會倒下」　標註：永遠的愛

快訊／台中花市停車場「男子陳屍車內」　路人嚇壞急報警

快訊／高雄又有大貨車擦撞騎士！機車橫倒輪下　驚悚現場曝

基隆馬路淹大水！15cm口徑輸水幹管突爆裂　里長：恐影響住戶用水

新北舊公寓5樓凌晨起火　3獲救1燒傷...頂加8隻喵星人嗆暈

高市4連霸議員樁腳請選民吃海鮮大餐　檢提當選無效之訴2度吞敗

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

高雄女大生車禍+熱心女騎士指揮交通

快訊／台中機車碰撞大貨車！男騎士遭捲車底　無呼吸心跳搶救中

糊塗工人險燒掉惠文高中　連續充電7小時「電鑽忘了拔」釀火警

屏東鬥牛犬宮廟前道路閒晃　民眾發現急送東港警協助找到主人

女教師公園運動錢包遭竊呼救追趕！竊嫌摔倒丟包狼狽落跑

獨／女大生遭輾死！男友「被眼淚淹沒不會倒下」　標註：永遠的愛

快訊／台中花市停車場「男子陳屍車內」　路人嚇壞急報警

快訊／高雄又有大貨車擦撞騎士！機車橫倒輪下　驚悚現場曝

基隆馬路淹大水！15cm口徑輸水幹管突爆裂　里長：恐影響住戶用水

新北舊公寓5樓凌晨起火　3獲救1燒傷...頂加8隻喵星人嗆暈

高市4連霸議員樁腳請選民吃海鮮大餐　檢提當選無效之訴2度吞敗

《我的自由年代》10年了！演員驚喜合體　任容萱同框李國毅掀回憶殺

藍營智庫：赴陸禁團令疑為「兩手策略」　等賴清德一上任就解禁

中國進入「雨雪最強時段」！　18省區市190個路段封閉

快訊／台中機車碰撞大貨車！男騎士遭捲車底　無呼吸心跳搶救中

旅日神卡「吉鶴卡」國內外都好好用！日幣激達4.5%回饋、國內消費最高2.5%

短今被木工達人邊教邊開撩！特力屋DIY 3神器助居家改造

越南傳奇實況主登北流辦見面會　網看「隱藏福利折3千」：人會爆

移民署與新住民歡樂慶元宵　馬來西亞新年習俗「撈魚生」上桌

李禮仲／資源化處理中心BOT案合法合規 全民監督不容延宕

黑龍江體育館坍塌「11名師生被壓死」！51人被追責　調查報告公開

一包不到11元 東森幣折後最低897元

社會熱門新聞

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

前綜藝主持性侵恐慌症男網友！他發病倒地遭硬上得逞

女房東帶看房　遭房客持剪刀性侵

獨／紅牌鴨王殺了新秀！竟冷血找死者爸同桌喝酒

即／桃檢指揮市調處搜查市議會　2議員辦公室遭搜索

陸快艇翻覆2死！海巡改口認了「船身多次接觸」

南投員警上山打獵遭射殺　兇手抓到了

王牌律師淪詐騙首腦！　6豪宅現金多到堆走道

即／台中大遠百22歲女墜樓亡　家屬急北上認屍

更多熱門

相關新聞

即／台76線八卦山隧道7車追撞　西向路段暫時封閉

即／台76線八卦山隧道7車追撞　西向路段暫時封閉

台76線27.6k林厝段八卦山隧道內，今（21）日早上11時許發生2輛小貨車、5輛自小客車車禍事故，造成西行路段封閉，詳細事故原因仍待調查釐清。

百公斤壯男闖機車行偷竊　遭馬尾女警壁咚上銬

百公斤壯男闖機車行偷竊　遭馬尾女警壁咚上銬

丟爆裂物「炸情敵家」　彰化男羈押禁見

丟爆裂物「炸情敵家」　彰化男羈押禁見

即／台南吉普車、機車相撞　男騎士失去生命跡象

即／台南吉普車、機車相撞　男騎士失去生命跡象

快訊／彰化塑膠回收廠大火！400坪廠房全燒毀　

快訊／彰化塑膠回收廠大火！400坪廠房全燒毀　

關鍵字：

彰化救護車車禍

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

慈妹爆熱戀了！

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

夏克立頻懷疑外遇　全因黃嘉千「十年前的一個謊言」

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面