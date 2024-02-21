彰化轎車突逆向衝出路口！撞上救護車後翻落水溝　4人受傷送醫

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化二林派出所員警今（21日）凌晨與消防救護人員將1名患者送到醫院，救護車返隊途中行經到草漢路與漢溪路口時，在閃紅黃燈路口與一輛自小客車發生碰撞，造成救護車內3人受傷、自小客車翻落一旁水溝，駕駛也掛彩，所幸4人均輕傷，送醫觀察後，已經出院，至於肇事原因仍有待調查釐清。

警方表示，車禍發生在今日凌晨0時27分許，自小客車41歲王姓駕駛，當時沿漢溪路東往西方向行駛，當時29歲洪男駕駛救護車由北往南方向行駛，疑似是王姓駕駛精神不濟逆向超車，突然衝出路口，導致救護車反應不及，雙方在草漢路與漢溪路口時發生碰撞，造成自小客翻落水溝、車頭毀損，救護車左前車頭毀損。

▲彰化救護車與自小客車發生擦撞，自小客車因而翻落水溝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方初步研判，王姓駕駛行經閃紅燈路口，逆向超車衝出路口，導致救護車駕駛閃避不及撞進田裡，小客車撞翻水溝，造成救護車駕駛洪男及另一名救護隊員多處擦挫傷、李姓員警臉部擦傷、自小客駕駛王男多處擦挫傷，共4人輕傷送醫，均已出院。雙方酒測值均為0，違規逆向，不依照號誌行駛可開罰600元-1800元，至於肇事確切原因仍待釐清。

▲救護車閃避不及衝進田裡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化救護車與自小客車發生擦撞，造成4人受傷送醫 。（圖／記者唐詠絮翻攝）