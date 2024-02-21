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彰化多多龍提燈爆紅！網一組喊賣5200　縣府元宵節再送2千個

▲彰化八卦山發放多多龍小提燈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣政府去年底開始發送多多龍小提燈，吸引民眾搶領。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣政府去年底舉辦「月影燈季」點燈活動，現場發放2千多個多多龍小提燈，可愛又討喜的造型萌翻，情人節時還推出特別版粉粉多多龍，吸引大批民眾搶領，但因為是限量贈送，不少沒搶到的民眾紛紛敲碗，希望縣府再發送，蝦皮上更有賣家販售一整套粉紅多多龍提燈，喊價喊到一組5200元。

▲▼有民眾將多多龍提燈放上蝦皮拍賣，一組4個喊價到5200元 。（圖／翻攝蝦皮）

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▲有民眾將多多龍提燈放上蝦皮拍賣，一組4個喊價到5200元 。（圖／翻攝蝦皮）

有民眾將免費發送的多多龍小提燈放上蝦皮拍賣，一個小提燈價錢從950元到1500元都有，還有民眾販售粉色多多龍提燈2個及粉色恐龍蛋提燈2個，共4個小提燈，整組喊價到5200元，堪稱是提燈界的LV。

對此，縣府城觀處說，很開心這次製作的多多龍小提燈受到民眾的喜愛，但畢竟宣導品是免費贈送，希望能自己使用或送給有需要的人，不要上網兜售。

縣府將在2月24日元宵節舉辦猜燈謎活動，並免費發送2000個小提燈，猜對燈謎還有機會得到王惠美縣長特別加碼的藍色或粉紅色限定版，屆時歡迎所有鄉親來現場領取，能感受元宵節氣氛，還能賞燈，不需要浪費金錢上網購買。

▲彰化八卦山發放多多龍小提燈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲民眾排隊領取多多龍小提燈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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