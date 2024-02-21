　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖！彰化男追女不成「炸情敵家」　大年初二丟瓦斯鋼瓶被收押

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣溪州鄉三條村一處民宅，11日大年初二晚間10時左右，遭不明人士丟擲疑似瓦斯鋼瓶，導致社區雨遮被炸破一個大洞，警方查出，是黃姓主嫌追女不成爭風吃醋，於是夥同蕭姓及楊姓共犯一起到該女子的男友家丟爆裂物，18日持拘票及搜索票將涉案黃姓主嫌查緝到案，訊後依槍砲、公共危險、恐嚇及毀損等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，並向彰化地方法院聲請羈押獲准。

▲▼ 男子深夜丟擲爆裂物 北斗警速逮人送辦羈押禁見 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男子深夜丟擲爆裂物，北斗警速逮人送辦羈押禁見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出，11日22時40分許接獲報案，稱溪州鄉社區住宅內，遭不明人士駕駛貨車前往丟擲點燃的瓦斯鋼瓶，員警獲報並蒐集現場相關跡證，案經報請彰化地方檢察署偵辦，經數日蒐證及追查，陸續查獲蕭姓及楊姓共犯，並於18日持拘票及搜索票將涉案黃姓主嫌查緝到案，訊後依槍砲、公共危險、恐嚇及毀損等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

▲▼▲彰化溪州一棟透天11日遭丟擲爆裂物，房屋被炸出小洞。（圖／翻攝爆料公社二社，下同）

▲▼彰化溪州一棟透天11日遭丟擲爆裂物，房屋被炸出小洞。（圖／翻攝爆料公社二社，下同）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

警方追查，黃姓主嫌因為想追一名女子，但該女友已經有男友，且住在男友家，於是心生不滿，夥同蕭姓及楊姓共犯，共乘貨車至該社區住宅外，點燃自製爆裂物後往社區內丟擲，導致社區內住戶採光罩等物品毀損，黃姓主嫌等人犯案後隨即駕車逃逸，經連日追查掌握黃姓主嫌行蹤立即實施拘捕並依法偵辦，經彰化地檢署承辦指揮檢察官聲押，由彰化地方法院裁定羈押禁見獲准。

▲▼ 男子深夜丟擲爆裂物 北斗警速逮人送辦羈押禁見 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

 ▲彰化地方法院裁定黃姓主嫌羈押禁見獲准。（圖／記者唐詠絮翻攝）

ET快訊
臭味飄雙北！　專家示警：污染物可能殘留巷道內
國小兄妹日睡6.5hrs「23點還在唸英文」　醫示警5大危害
惡臭飄雙北！蔣萬安緊急視察　里長當面急問：到底有無毒？
雙北臭炸！　新店苦主慘「氣喘掛急診」
陸快艇2死！海巡改口認了「船身多次接觸」　關鍵5分鐘未錄影
惡臭瀰漫雙北！　北市教局比照防疫：擬訂5應變措施
快訊／書記官偷拍21女！收藏199張彩照...判決出爐
4生肖「雨水」要發了！　財運如天降大雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎湖跨海大橋驚傳婦人落海！民眾目擊報案　警消出動陸海空搜救中

恐怖！彰化男追女不成「炸情敵家」　大年初二丟瓦斯鋼瓶被收押

快訊／台南吉普車、機車相撞　男騎士卡車底失去生命跡象

蘿莉控「小學門口車震」10歲女　狂拍性愛片...遭父抓包竟私奔

雲林民宅「落地窗碎裂」！　金錢糾紛狠丟土製炸彈...4匪落網

Ben闖食人族影片創1132萬人次朝聖　塔利班的AK47隨他拿

陸快艇翻覆2死！海巡改口認了「船身多次接觸」　關鍵5分鐘未錄影

快訊／已婚書記3年官偷拍21女！收藏199張彩照...一審判決出爐

氣兒子女友「40歲自稱27歲」　媽媽怒嗆2句話被判刑

快訊／彰化和美塑膠回收廠大火！警消出動75人　400坪廠房全燒毀　

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

高雄女大生車禍+熱心女騎士指揮交通

立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

澎湖跨海大橋驚傳婦人落海！民眾目擊報案　警消出動陸海空搜救中

恐怖！彰化男追女不成「炸情敵家」　大年初二丟瓦斯鋼瓶被收押

快訊／台南吉普車、機車相撞　男騎士卡車底失去生命跡象

蘿莉控「小學門口車震」10歲女　狂拍性愛片...遭父抓包竟私奔

雲林民宅「落地窗碎裂」！　金錢糾紛狠丟土製炸彈...4匪落網

Ben闖食人族影片創1132萬人次朝聖　塔利班的AK47隨他拿

陸快艇翻覆2死！海巡改口認了「船身多次接觸」　關鍵5分鐘未錄影

快訊／已婚書記3年官偷拍21女！收藏199張彩照...一審判決出爐

氣兒子女友「40歲自稱27歲」　媽媽怒嗆2句話被判刑

快訊／彰化和美塑膠回收廠大火！警消出動75人　400坪廠房全燒毀　

陸廉航0元機票飛日本　春節連假後「廉價」機票百元人民幣有找

深坑大火導致惡臭瀰漫！　新北國民黨議員也怒：沒見侯友宜有處理

澎湖跨海大橋驚傳婦人落海！民眾目擊報案　警消出動陸海空搜救中

寶寶粉離開陳佩琪貼文讚數下滑？　她：支持者看穿蹭流量假戲碼

「才二月就這麼熱了？」　一票人爆有感：已開2天冷氣

從出生養了牠10年　動物園管理員遭「公獅咬死」滿臉血倒在鐵籠外

食藥署成為ICMRA準會員　外交部：證明「專業、務實、有貢獻」

籃球賽竟演變成刑事案件　活塞悍將「揮拳事件」近日將開庭

恐怖！彰化男追女不成「炸情敵家」　大年初二丟瓦斯鋼瓶被收押

今天衝了！　超商「夯番薯第2件2折」限時6周吃

俄女上車2秒突有屋頂砸落　竟毫髮無傷幸運逃過一劫

社會熱門新聞

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

前綜藝主持性侵恐慌症男網友！他發病倒地遭硬上得逞

女房東帶看房　遭房客持剪刀性侵

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

南投員警上山打獵遭射殺　兇手抓到了

王牌律師淪詐騙首腦！　6豪宅現金多到堆走道

即／台中大遠百22歲女墜樓亡　家屬急北上認屍

澳男大生誤食老鼠藥　台籍女友被移送

陸快艇翻覆2死5分鐘過程曝！海巡親揭沒錄影原因

快訊／上班注意！　國1「4車追撞」

即／霧鎖金門「航班大亂」旅客怒吼：我要回家

陸快艇翻覆2死！海巡改口認了「船身多次接觸」

更多熱門

相關新聞

民宅被丟土製炸彈「落地窗碎裂」4匪落網

民宅被丟土製炸彈「落地窗碎裂」4匪落網

雲林斗六市一處民宅，2日清晨4時許遭人丟擲爆裂物，造成二樓陽台落地窗碎裂，所幸當時屋主不在屋內，未造成人員受傷，警方獲報後逮到4人，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌移送臺灣雲林地方檢察署，其中兩人遭收押。

快訊／彰化塑膠回收廠大火！400坪廠房全燒毀　

快訊／彰化塑膠回收廠大火！400坪廠房全燒毀　

含蘇丹色素蝦味先　彰化下架1萬787包

含蘇丹色素蝦味先　彰化下架1萬787包

139線「土地公請吃泡麵」爆紅　春節7天狂嗑6萬碗

139線「土地公請吃泡麵」爆紅　春節7天狂嗑6萬碗

糖鐵綠道整排路樹遭下毒　專家：難救活

糖鐵綠道整排路樹遭下毒　專家：難救活

關鍵字：

彰化溪州住戶爆裂物逮捕

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

慈妹爆熱戀了！

前綜藝主持性侵恐慌症男網友！他發病倒地遭硬上得逞

女房東帶看房　遭房客持剪刀性侵

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

主人搬到國外棄養貓　牠難過哭了

夏克立頻懷疑外遇　全因黃嘉千「十年前的一個謊言」

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面