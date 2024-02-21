恐怖！彰化男追女不成「炸情敵家」　大年初二丟瓦斯鋼瓶被收押

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣溪州鄉三條村一處民宅，11日大年初二晚間10時左右，遭不明人士丟擲疑似瓦斯鋼瓶，導致社區雨遮被炸破一個大洞，警方查出，是黃姓主嫌追女不成爭風吃醋，於是夥同蕭姓及楊姓共犯一起到該女子的男友家丟爆裂物，18日持拘票及搜索票將涉案黃姓主嫌查緝到案，訊後依槍砲、公共危險、恐嚇及毀損等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，並向彰化地方法院聲請羈押獲准。

▲男子深夜丟擲爆裂物，北斗警速逮人送辦羈押禁見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出，11日22時40分許接獲報案，稱溪州鄉社區住宅內，遭不明人士駕駛貨車前往丟擲點燃的瓦斯鋼瓶，員警獲報並蒐集現場相關跡證，案經報請彰化地方檢察署偵辦，經數日蒐證及追查，陸續查獲蕭姓及楊姓共犯，並於18日持拘票及搜索票將涉案黃姓主嫌查緝到案，訊後依槍砲、公共危險、恐嚇及毀損等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

▲▼彰化溪州一棟透天11日遭丟擲爆裂物，房屋被炸出小洞。（圖／翻攝爆料公社二社，下同）

警方追查，黃姓主嫌因為想追一名女子，但該女友已經有男友，且住在男友家，於是心生不滿，夥同蕭姓及楊姓共犯，共乘貨車至該社區住宅外，點燃自製爆裂物後往社區內丟擲，導致社區內住戶採光罩等物品毀損，黃姓主嫌等人犯案後隨即駕車逃逸，經連日追查掌握黃姓主嫌行蹤立即實施拘捕並依法偵辦，經彰化地檢署承辦指揮檢察官聲押，由彰化地方法院裁定羈押禁見獲准。

▲彰化地方法院裁定黃姓主嫌羈押禁見獲准。（圖／記者唐詠絮翻攝）