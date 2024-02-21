程式設計師因工作失誤！被HR告知歸還17萬年終　稱：逾時將收利息

▲程式設計師被HR告知歸還17萬年終。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸一名程式設計師近日在網上爆料，稱被HR告知要返還4萬元的年終獎金（人民幣，下同，約台幣17.7萬元），理由是他工作失誤，造成「線上流量異常事故」，若逾時歸還，將以每天萬分之五的利息收取滯納金，該事件引起熱議。

據《新浪科技》報導，該名員工曬出一張郵件截圖，並寫下，自己是程式設計師，去年兢兢業業工作了一年，年底共發放了4萬多元的獎金，拿到這筆錢十分高興，認為自己的付出終於有了回報，拿著這筆錢也過了個好年。

然而，就在復工當天，他卻被HR告知，要將這筆年終獎全額退回，理由是他工作失誤，造成了「線上流量異常事故」。2月18日下午1點35分發送的電子郵件，內容寫著當天「下午6點前必須返還」。

▲公司以他工作失誤為由，追討年終獎金。（示意圖／CFP）

信中還寫道，如果逾期不返還，還要按照每天萬分之五的利息收取滯納金。同時，公司也會因他造成的經濟損失，追究他的法律責任，「如果你3個月還是沒還，公司會將你辭退，並且沒有任何補償金。」

相關貼文引起熱議，多數人認為公司處理方式過於嚴厲，「如果因為工作失誤導致了公司的直接損失，可以做出相應處罰，而不是歸還年終獎金」、「出現bug怎麼會是你一個人承擔責任？是整個團隊吧」。

也有人點出，「根據法律規定，公司可以不發年終獎，但如果發放，年終獎就屬於工資的一部分，是不能隨意扣除的」、「HR要求歸還年終獎本來就不合理，逾期要員工繳納滯納金更是天大的笑話」、「建議你證據截圖保存，個人資料刪一刪，去找相關單位仲裁吧」。