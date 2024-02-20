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陸「國產豪車天花板」車企！傳「停工停產」半年　取消年終

▲高合汽車。（圖／翻攝自微博）

▲高合汽車。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

陸媒報導，汽車行業激烈競爭下，曾被譽為中國「國產豪車天花板」的高合汽車在龍年首個工作日傳出停工停產半年，並取消年終獎金。高合則宣稱仍正常上班。

綜合中國證券報、澎湃新聞等陸媒報導，高合汽車前天（18日）傳出停工停產的消息，公司當天召開了內部大會，宣布停工半年，而本月18日之前的薪資照常發放，但下月15日前還留在公司的員工僅發基本工資，15日後則只有上海發放工資。

報導說，此前，高合已決定取消年終獎金和全員降薪，並延遲發放1月薪資。

高合相關人士昨天向北京財經網表示「傳聞不屬實」，今天仍正常上班；但中新經緯引述高合員工說，18日消息公布後，工廠已禁止進入；第一財經也從一家第三方勞務公司獲悉，該公司派遣至高合的百餘名外包員工18日突然被通知解除合約，但高合一方提出了賠償方案。

陸媒訪問了多家從零部件採購、研發測試到市場營銷各個環節與高合有關的供應商，目前被拖欠款項的供應商不在少數。

一名曾為高合提供研發測試服務的供應商老闆透露，高合資金鏈去年就已出現端倪，雙方合作初期高合結款很快，去年開始出現拖延，他感到可疑，迅速中斷了合作關係。

高合汽車2019年7月創立，專攻豪華電動車市場。2020年，高合推出售價人民幣80萬元（約合新台幣350萬元）的HiPhi X，當時被稱為中國豪車的價格天花板。

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