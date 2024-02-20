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士林地院前庭長蔡明宏涉舔乳案！出席人審會辯稱遭陷害

▲▼士林地院前庭長蔡明宏。（圖／記者吳銘峯攝）

▲士林地院前庭長蔡明宏到司法院說明。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

士林地院前庭長蔡明宏爆出對女法官性騷擾、對女書記官舔乳案件，被送法官評鑑，另外也被提起公訴。其中他涉及的舔乳案部分，司法院「人事審議委員會」20日邀請他到會說明，他到會前接受媒體訪問時，否認舔乳，辯稱都是對方陷害，希望司法院長官了解。

司法院內網「法官論壇」去年6月間出現一篇署名「妳不孤單」的貼文，指稱前年11月15日中午，蔡明宏假藉關心工作，開車載著剛分發不久的年輕女法官至陽明山用餐。但蔡明宏下山時刻意選擇不同路線，疑似將車輛開進「中湖戰備道」旁的窄巷內，藉故停車，對女法官進行「不只一輪的噁心騷擾行為」、「噁心就是噁心，沒什麼好說的」。女法官最後請求士林地院、司法院重視本案，切勿輕輕放下。

文章曝光後引發喧然大波，蔡明宏被緊急調動職務，另外也被送法官評鑑委員會進行個案評議，最後法評會決議將他送職務法庭議處，並建議撤職。此外，士林地檢署也進行偵辦，最後查出蔡明宏並非第一次帶女同事上陽明山非禮女子。他在2007年間帶一名女書記官上陽明山，並環抱、頭部貼女方胸部吸吮；女書記官制止，蔡男竟說「再5分鐘就好」，女書記官衣衫不整逃下車，但在蔡男怒視下又上車，由蔡男開車送回家。因此檢方對蔡男2007年、2022年兩次行為，提起公訴。

蔡男2007年間涉及的舔乳案，最後法評會以移送時的評鑑時效超過3年為由，不付評鑑。但司法院認為有必要將蔡男送監察院彈劾，因此人事審議委員會20日開會時，請蔡男到場說明。

而蔡明宏在進入司法院前，接受訪問時表示：「我沒有對她有任何騷擾的行為，而且這個是96年間的舊案，我還是一貫的說法，希望司法院長官能夠了解。」記者再問他：「媒體說另外還有其他四位受害人？」蔡明宏再說：「這部分是她們用媒體的力量，來進行性騷擾的指控，好方便成立他們的指控。這個部分我會說明。」

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