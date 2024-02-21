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社會 社會焦點 保障人權

拉法葉艦佣金案　最高法院再准扣押汪家4億餘美元

▲▼康定級巡防艦,西寧艦,PFG-1203,拉法葉巡防艦,拉法葉艦,中華民國海軍,國防,軍購,反潛。（圖／記者李毓康攝）

▲拉法葉艦佣金案，最高法院21日再度做出裁定。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

檢方就拉法葉艦案聲請沒收軍火商汪傳浦家人不法所得及孳息，高院二審准許檢方沒收汪傳浦家族9億5332萬餘美元，最高法院先前准許沒收4億餘美元確定，其餘部分發回更裁。經過高院更審審理後，最高法院21日再度裁准沒收4億2958萬餘美元（約新台幣134億元）確定。

拉法葉艦案爆發於1989年到1991年間，當時我國與法國軍火商湯姆笙簽署的拉法葉巡防艦軍購案，但爆發收受佣金的弊案。之後參與本次採購案的相關中法人士，竟陸續出現自殺、墜樓等離奇死亡，包含我國國防部海軍司令部武獲室執行長上校尹清楓，成為國際懸案。

而其中的關鍵人物軍火商汪傳浦，已於2015年1月20日病逝於英國倫敦。我國刑法沒收新制於2016年7月1日上路，當時的特偵組隨即向台北地方法院提出聲請，要求單獨宣告沒收被告汪傳浦妻子葉秀貞、4名子女及他們設立的3家公司，包含本金及利息，共計9億6975萬餘美元（約新台幣300億元）。

一審台北地院受理後，裁准的金額達9億14萬餘美元（約新台幣273.6億元），創下我國沒收新制上路後的最高金額紀錄。案件到了二審，高等法院更加碼，改裁准9億5332萬餘美元（約新台幣286億元），再度破紀錄。案經再抗告，最高法院最後准許本金3億多美金的部分，之後又裁准本金1億多美元，但孳息的4億多美元部分，則發回高等法院二度更為裁定。

高院更二審裁准沒收4億2958萬餘美元（約新台幣134億元），全案再抗告到最高法院，最高法院21日駁回汪家人抗告，全案確定。

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