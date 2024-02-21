有人家裡僅剩電錶與樑柱　慈濟持續協助蘭嶼「小犬風災受災戶」

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

慈濟持續關懷「2023小犬颱風」災後重建工作，2月20日再次到蘭嶼訪視與關懷民宅與蘭嶼高中重建進度。一行人包含2位具有營造、水電專業的慈濟志工，以及慈濟社工、職工等共4人，偕同施作廠商前往援建的民宅，逐一關懷與驗收工程細節。民眾邱先生向志工道謝：以後颱風來就比較安心，很感謝你們幫我們，讓我們很感動。

2023年10月小犬颱風造成臺東縣蘭嶼鄉受災嚴重，慈濟於10月6日前往勘災，並調度援助物資，由臺東縣府安排補給貨輪送到蘭嶼。蘭嶼許多民宅受損，經縣府、當地公所及社福單位等提報，經慈濟實地勘查與了解、評估後，協助部分弱勢家庭重建。

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顏先生家主要為木造建築，颱風後二樓多處塌陷，有安全疑慮，因為工作忙碌、無多餘心力清理房屋，只能利用假日自行用木板將門釘住、整修屋內。慈濟經多方評估協助修繕屋頂、房屋側邊破損處及安裝鋁門。顏先生指出，颱風後很擔心，聽到可以有外面單位協助，蠻期待。慈濟真的來了，我真的很高興慈濟來協助重建的工作，因為經濟上有限，有這樣的協助我真的是很高興。

顏先生曾接觸簡易的土木工程，過去風災後都是自己維修屋損，他向志工表示印象最深的是韋恩颱風，當時覺得木門、木製屋頂快被颱風吸走，這次風災後屋頂同樣受損，因此特別希望屋頂能加強施作牢固，慈濟志工與廠商耐心聆聽需求。顏先生表示，我們很感恩，如果沒有外來的協助，沒有辦法很快地把困難解決掉，感恩慈濟大老遠來到蘭嶼協助。

杜先生住在水泥毛胚屋裡，無衛浴設備、屋內雜物堆積且潮濕及霉味重。年邁瘦弱的杜先生無力整理，夏天睡在屋外，冬天睡在臥室發霉的彈簧床上。杜先生家中無水管，平時向鄰居借水使用。慈濟協助安裝衛浴設備，並且施作通鋪、清運屋內廢棄物。杜先生表示，很高興、謝謝你們啦！我老了沒辦法做、也沒有錢可以請人幫忙。這次小犬颱風比較大，颱風後很緊張躲在屋內不敢出來，現在睡在這裡比較好，謝謝你們幫忙我。

鍾先生家的鐵皮屋因未打地基，颱風後全毀僅剩電錶及樑柱，一家五口分開依親，衣物及生活用品暫靠親友提供，慈濟獲報後前往場勘，與鍾先生討論重建規劃。慈濟2月20日前往了解施作進度時，鍾太太向志工提到他們家被小犬颱風兩次侵襲的過程，仍心有餘悸。看到房屋快完工，鍾太太向慈濟人員不斷道謝且開心的分享房屋未來的隔間規劃，表達對於施工品質的滿意。

蘭嶼高中為島上學校受損最嚴重，小犬颱風災後不僅校舍門窗與水電設備受損，且缺乏淨水，慈濟首次勘災當天立即調度淨水器前往，並克服氣候不佳、船運困難，以及島上材料、師傅缺乏等等難題，提供校舍門窗修復、水電修復工程補助等。

蘭嶼高中校長連紋乾表示，非常感謝慈濟志工在小犬風災後第一時間就進入蘭嶼，特別來蘭嶼高中關心學校復學的需求，學校提供三餐的廚房因為飲用水設備損壞，慈濟運來淨水器，第一時間發揮很大的功效。風災後校舍門窗嚴重毀損，除了有國軍幫忙清理，慈濟也幫忙找專業人員丈量、做修復工作，在此代表全體蘭嶼高中師生表達敬佩、致上十二萬分的感謝慈濟志工對離島的協助。