蘭嶼除夕死亡車禍！轎車失控撞礁石側翻　駕駛未繫安全帶拋飛亡

▲蘭嶼9日凌晨發生一起死亡車禍，轎車失控衝出車道自撞沿岸礁石，整台車側翻躺在礁石上。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、吳佩蓁／台東報導

台東縣蘭嶼鄉除夕（9日）凌晨發生一起死亡車禍，一轎車行經事發路段時，突然因不明原因失控衝出路外，之後自撞沿岸礁石，駕駛因未繫安全帶當場遭拋飛車外，乘客脫困後自行求救，警消獲報到場時，駕駛已明顯死亡，詳細肇事原因仍待調查釐清。

警方表示，該輛自小客車行經事發路段時，突然衝出路外後自撞沿岸礁石，造成車體嚴重毀損變形，側翻躺在礁石上，車上物品散落一地，警方研判駕駛死亡原因與未繫安全帶有關。

台東縣警察局統計112年整年度蘭嶼鄉內總計發生80多件交通事故，造成2人死亡及94人受傷，其中當事人未繫安全帶或未戴安全帽多達25件，造成1人死亡，佔了整年度1/4的事故件數，經審視事故發生類型，大多數為駕駛人自撞案件，且占總件數7成之多，經研究分析當事人未繫安全帶造成事故之致死率，為繫安全帶的3.6倍。

台東縣警局長梁東山呼籲，民眾至離島駕車遊玩時，除欣賞優美風景之虞，並應注意前方動態，以確保行車安全，切勿「疲勞駕駛」或「酒後駕車」，務必做好繫安全帶、戴安全帽等防護措施，養足充足的精神，創造美好的旅遊體驗及回憶，快快樂樂出門，平平安安回家，旅遊平安有保障。