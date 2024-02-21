黑龍江體育館坍塌「11名師生被壓死」！51人被追責　調查報告公開

▲齊齊哈爾市第三十四中學體育館坍塌。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江齊齊哈爾市的第三十四中學2023年7月23日的下午，學校體育館突然坍塌，屋頂崩塌壓垮館內訓練中的女排隊19人，最後造成11師生死亡、7人受傷，直接經濟損失1254.1萬元（人民幣，下同）。時隔半年後，官方調查報告出爐，一共51人被追責。

「中國應急管理」微信公眾號2月21日消息，近期，黑龍江省應急管理廳公布該起事故調查報告（齊齊哈爾第三十四中學校「7·23」重大坍塌事故調查報告）顯示，齊齊哈爾市第三十四中學校「7·23」體育館屋頂坍塌事故是一起因違法違規修繕建設、違規堆放珍珠岩、珍珠岩堆放致使雨水滯留，導致體育館屋頂荷載大幅增加，超過承載極限，造成瞬間坍塌的重大生產安全責任事故。

2023年7月23日13時，三十四中學2名教練帶領17名女子排球隊隊員，開始在體育館進行排球訓練。14時52分許，體育館屋頂發生整體坍塌。14時54分，附近居民向110進行報警。

14時55分先後通報119、120救援。其中4人自行脫險（3人受傷，1人未受傷），15人被困，從事故後搜救位置分析，事故發生時有3人在看台一側，3人在看臺左側，5人在看台對面一側，4人在場地中間。事故共造成11人死亡，7人受傷。

通報稱，該起事故中，除去2名責任人員已因病死亡，建議不予追究責任，有51名有關責任人被追責，其中6人已被司法機關採取強制措施。5人被建議移送司法機關處理。33名公職人員被建議給予黨內嚴重警告、政務撤職、專業技術崗位等級降級等不同處分。另有7人被建議給予罰款、吊銷安全生產考核合格證書等行政處罰。