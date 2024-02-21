美AV女優「口腔內有槍傷」詭陳屍自家！　驗屍結果出爐

▲驗屍結果出爐，法醫在卡格妮琳恩卡特的口中發現槍傷。（圖／IGflyingspreadies76，下同）

記者王佩翊／編譯

美國知名AV女星卡格妮琳恩卡特（Kagney Linn Karter）15日在家中離世，如今驗屍結果出爐，她的口腔內部發現槍傷，為主要死因。她的親友也已經在募款網頁GoFundMe集資，希望能協助她的母親為其料理後事。

根據《每日星報》報導，AV女星卡格妮琳恩卡特15日在美國俄亥俄州凱霍加郡帕爾瑪的家中去世。而報導也指出，她生前長期與精神疾病抗爭，最終選擇自行結束生命。

卡格妮琳恩卡特的遺體15日當天就被交給法醫相驗，凱霍加郡官員20日公開驗屍結果表示，她的口腔內發現槍傷（intraoral shotgun wound），為主要死因。

她的親友替她開設了GoFundMe集資頁面，希望能藉此籌募資金以支付殯葬費用。她的友人在募款網頁上寫道「不幸的是，儘管卡格妮琳恩卡特創造出許多令人印象深刻的成就與才華，但是隨著時間流逝，她不斷在與心理問題抗爭。」

卡格妮琳恩卡特移居洛杉磯後，2000年代中期進入成人電影界，甚至有多個作品在有成人奧斯卡之稱的「AVN」上獲獎，因此爆紅。她淡出AV圈後，從加州搬到俄亥俄州，並開始學習鋼管舞，同時開設自己的工作室。

她的學生悲痛表示，最後一次看到卡格妮琳恩卡特是在2月7日的鋼管課上，但未曾想過那會是最後一面。

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