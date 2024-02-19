禁止串流平台外部付款　蘋果遭歐盟罰近170億元

▲蘋果遭歐盟開罰。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

根據英國《金融時報》報導指出，蘋果即將首次被歐盟委員會處以罰款，罰款金額為 5 億歐元，約新台幣 169.29 億元左右。此次罰款主要針對外部連結付款的問題，歐盟認為蘋果禁止串流平台在自家網站付款是違法行為。

這筆罰款是 2019 年 Spotify 提出正式投訴後，案件結論的一部分。蘋果阻止Spotify 等音樂串流應用程式向用戶提供訂閱自家服務的其他方式，從而繞過蘋果的應用程式內購買佣金，歐盟認為此舉違法，這些規定被稱為 App Store「反轉向條款」。

即將到來的歐盟裁決不會強迫蘋果允許替代的應用程式內支付方式，但會堅持認為音樂串流應用程式開發者可以自由連結到自家網站進行線上訂閱，如果可連結到外部網站付款，串流平台無需支付蘋果的佣金，因此訂閱價格有望更低。

2019 年 3 月 13 日，串流音樂服務 Spotify 向歐盟反壟斷監管部門投訴蘋果，指控蘋果不公平地限制對手，偏袒自家串流音樂服務 Apple Music。Spotify 表示，蘋果對App Store 的控制權剝奪了消費者選擇權，以有利於Apple Music 的方式與其他串流音樂服務提供者競爭。