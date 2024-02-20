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果粉難選！外媒曝蘋果今年將發布三款新AirPods

▲外媒曝蘋果今年將更新三款AirPods。（圖／MacRumors）

▲外媒曝蘋果今年將更新三款AirPods。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

想買 AirPods 再等等！根據彭博社 Mark Gurman 分享的最新消息，蘋果計劃在今年發布多款新的 AirPods 型號。根據外媒最新訊息，蘋果仍計劃在 2024 年底發布兩款第四代 AirPods 型號並更新 AirPods Max。

Mark Gurman 在 2023 年 10 月的 Power On 時事通訊中表示，蘋果計劃在「2024 年底」發布兩款第四代 AirPods 型號並更新 AirPods Max，而他的最新說法也表示，蘋果的這項計劃「仍在進行中」。

Mark Gurman 預計入門級第四代 AirPods 將採用新設計，貼合度更好，音質得到改善，並配備帶有 USB-C 的充電盒。他還期望更高階的第四代 AirPods 具有主動降噪功能，並且充電盒內有一個喇叭，可以播放尋找追蹤的聲音。

Mark Gurman 表示，更新後的 AirPods Max 將配備 USB-C 端口，而不是 Lightning 端口，用於充電，但沒有其他重大變化。他說，耳罩式耳機也可能有新顏色可供選擇。目前的顏色選項包括綠色、粉紅色、銀色、天藍色和太空灰色。

Mark Gurman 預計新款 AirPods Pro 將於 2025 年推出，其設計會發生變化，並配備更新的晶片，可能代表新品將採用改善音質的 H3 晶片。

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