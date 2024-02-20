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流感高原還沒完！爸媽發燒帶全家走春　2小孩高燒39度送醫

▲爸媽發燒帶全家走春，2小孩高燒39度送醫。（圖／李綜合醫院提供）

▲大甲李綜合醫院一口氣接獲5個孩童，各自因過年家庭群聚感染，高燒送醫。（圖／李綜合醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

過年連假結束，小朋友也開學上課。大甲李綜合醫院小兒科醫師余秋霖說，目前仍處於流感的高原期，甚至開始出現腸病毒。最近一個禮拜便收治5名兒童因家庭群聚、過年出遊而染病發高燒的案例，年紀最小的才11個月大，發燒兩天不退才來住院，他提醒家長及小朋友，一定要好個人衛生、勤洗手，也一定要戴口罩，避免遭受感染。

余秋霖表示，一對分別只有3歲、5歲的兄弟，過年期間跟著家人出遊，返家後爸爸、媽媽都感冒發燒，沒想到，兩名小孩被父母傳染，也出現頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽等症狀，高燒兩天不退，家長擔心帶到醫院求診，由於孩子食慾不振，一天5到6次反覆高燒至39度，因此住院治療。

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▲爸媽發燒帶全家走春，2小孩高燒39度送醫。（圖／李綜合醫院提供）

▲余秋霖指出，近來流感病毒肆虐，腸病毒也開始蠢蠢欲動。（圖／李綜合醫院提供）

另外，還有一名11個月大的女嬰，她的爸爸感染A型流感發高燒，不小心傳染給女兒，女兒因高燒反覆不退，活動力下降，住院治療。余秋霖指出，A型流感症狀包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等症狀，高危險群的病患，還可能引發嚴重併發症，甚至導致死亡，最常見併發症為肺炎。

除了流感病毒肆虐，腸病毒也開始蠢蠢欲動。余秋霖說，一名10歲的男童，他的父親在過年前感染新冠病毒，原以為孩子發高燒一度也被傳染，後來到門診治療，雖然燒退了，但是一檢查發現喉嚨嚴重潰瘍，罹患腸病毒，到診間時，因身體不適還吐了滿地，由於吃不下，吃什麼就吐什麼，進一步檢查，血糖低於正常值，才住院治療。

余秋霖表示，流感的治療方式，常見的就是吃克流感及易剋冒等藥物，或是用吸入劑的瑞樂沙，如果遇到孩子食慾不振，吃什麼就吐，則選擇使用瑞貝塔靜脈注射治療，目前住院的孩童經過治療後，已逐漸康復。

余秋霖提醒，流感主要藉由咳嗽、打噴嚏等飛沫傳染方式，將病毒傳播給周圍的人，過去在新冠疫情嚴重的期間，大家都習慣勤洗手、戴口罩，但是現在流感病毒肆虐，很多人卻忽略戴口罩，他建議一定要做好個人防護衛生，避免被傳染，保護自己也保護家人。

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