沒比較便宜　為何要去「百貨內的超市」消費？網曝2優勢：沒發現嗎

▲百貨公司樓下的超市有何優勢？圖與本文無關。（資料照／記者宋良義攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

逛百貨公司時，常會看到超市，近日就有網友好奇，這些超市的價格不比連鎖量販店便宜，不論是價格或方便度都沒有優勢，那去百貨的超市購物是為了什麼？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「百貨公司樓下超市的優勢在哪」為標題發文，提到他先前逛百貨內的超市時，注意到其價格比連鎖販賣店貴；若比較店家的密集度，百貨內的超市也通常離家較遠，換言之，不論是價格或方便度其實都沒有優勢，那去百貨的超市購物是為了什麼？

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貼文曝光後，底下網友認為，可能是因原PO並不是百貨超市的目標客群，「你以為有錢人在意那點價差嗎」、「客群是貴婦」、「住附近的貴婦」、「有錢人只逛百貨超市啊」、「貴婦一個包都多少了，會在意價錢嗎」。

還有網友指出2個優勢，「順便買很方便」、「順便吃點東西、喝個咖啡」、「買完包順便買點菜啊」、「商品豐富程度吧」、「有些起司跟外國食物只有那邊有」、「高級品多，之前買過即期的水果真的好吃」、「沒發現很多東西只有那裡有賣嗎」、「有特殊品項啊」、「有些進口物品只有這種超市方便購物」。

另也有網友回應，「青菜真的是比較乾淨有賣相啦」、「打折買不錯啊，即期品CP值也算高」、「就方便，而且開車好停車」、「有很多即期品可以挖」。