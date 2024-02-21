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房間味道像火場…深坑大火臭炸！新店苦主慘「氣喘掛急診」

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市深坑區北深路某電子廠20日下午發生火警，火勢雖在晚上6點被撲滅，但大量濃煙冒出，還吹到雙北，整晚臭味難以散去。就有大票北部人崩潰，「外面好臭，大家睡得著嗎？」「空氣清淨機在哀號。」還有新店網友因此氣喘發作、掛急診。

新北市深坑區昨下午2時許竄出大量濃煙，延燒隔壁2間廠房，直到晚間6點多暫時撲滅。但昨天深夜，地下室仍濃煙密布、飄出惡臭，異味甚至傳到台北，引發雙北民眾反彈，還有新店網友表示，昨晚6點左右回到家，7點多聞到怪味、8點皮膚出現發癢、紅腫反應，吃藥後不僅沒改善，半小時後還氣喘發作，緊急到醫院掛急診。

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PTT上則怨言大爆炸，「從燒塑膠味變成燒紙味」、「大稻埕騎到古亭，臭死」、「空氣清靜機顯示124，整個房間跟火災現場的味道一樣」、「中正萬華晚上臭到反嘔」、「聞久會頭痛頭暈」。甚至今天（21日）還是有人直呼，「半夜4點還在臭，我快受不了了」、「早上7點，大安區還是很臭。」

不過，環保局表示，今早上7時許，環保局監測火災現場風速0.0m/s ，電子鼻讀值為1，多功能氣體偵測儀數值（SO2=0，VOC=0，NH3=0，H2S=0）。鄰近空品感測器數值已恢復正常，皆已小於10ug/m3。惟因風速小，盆地擴散條件不佳，仍請民眾外出配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

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