4生肖要發了！　財運如天降大雨

▲4生肖要發了！（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

24節氣的「雨水」登場，塔羅牌老師艾菲爾分享，雨水一到，生肖屬「馬、豬、牛、龍」財運像大雨從天而降。

第四名：生肖龍

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雨水節氣一到，屬龍的人就會發現自己有很多機會賺錢，你的創意和才華將會充分發揮，將有機會進行一些新的專案或合作，展現出獨特的才能和創造力。

你與人的關係非常良好，將結交一些有利的朋友或合作夥伴，共同達成事業目標。隨著工作和投資成功，收入將不斷增加，甚至可能獲得意外之財，例如彩券或禮物，財運如傾盆大雨般，讓你收穫滿滿，享受豐富的財富與喜悅。

第三名：生肖牛

雨水節氣一到，屬牛的人就會感受到財運提升，工作表現備受上司認可，並有望獲得加薪或升職，展現了出色的職場素養和領導能力。你的投資也將獲得可觀回報，尤其是在股票和基金方面，為你帶來穩健的財富成長。

隨著收入增加，你的生活品質也將提升，可以購買一些心儀已久的物品，享受物質上的滿足和精緻生活。你的財運如傾盆大雨般，持續不斷降臨在身上，為你帶來豐富的財富與喜悅，過著富足幸福的生活。

第二名：生肖豬

雨水節氣一到，屬豬的人就會感受到財運成長，你的工作表現受到高度肯定，有望獲得豐厚的獎金或獎品，是對你辛勤勞動的最佳回報。你展現了優秀的理財能力，能夠做出明智的投資決策，為未來的財富增添了堅實的保障，讓你的財富穩定成長。

你的生活也十分幸福美滿，能夠與家人或朋友分享財富和快樂，共同享受豐盛的人生。財運亨通，如傾盆大雨般充滿喜悅，為你的生活增添無限的幸福與滿足，讓生命充滿歡樂和美好。

第一名：生肖馬

雨水節氣一到，屬馬的人就會遇到很多財富的吉兆，運氣十分旺盛，不論是工作還是生活，都能順利進行，處處充滿幸運。你的收入來源多元化，能夠從不同的管道獲得財富，讓你的財源滾滾而來。

你的開支也非常合理，不會浪費財富，而是精打細算地運用，充分利用每一分錢。你的財運就像傾盆大雨般，持續不斷降臨在身上，讓你富足無憂，充滿滿滿的喜悅和幸福。

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